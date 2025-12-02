Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ tết

Tháng cuối năm 2025, không khí sản xuất và cung ứng hàng hóa tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đang nóng lên từng ngày. Nhu cầu tiêu dùng Tết Bính Ngọ 2026 được dự báo tăng 12 - 15% so với năm trước, kéo theo áp lực lớn về nguồn cung nhưng cũng mở ra cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, cải tiến sản phẩm và thúc đẩy doanh thu. Để đáp ứng lượng tiêu thụ tăng mạnh, nhiều đơn vị đã kích hoạt chế độ sản xuất cao điểm từ sớm, tăng ca, dự trữ nguyên liệu và đẩy mạnh kết nối thị trường nhằm bảo đảm nguồn hàng dồi dào trước tết.

Công nhân Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Appareltech, xã Tây Đô tăng tốc sản xuất các đơn hàng phục vụ tết 2026. Ảnh: Chi Phạm

Tại Công ty CP bánh kẹo Tràng An 3 - Chi nhánh Thanh Hóa, hoạt động sản xuất phân phối cho “mùa tết” đã được triển khai từ đầu tháng 10. Đây là một trong những đơn vị có sản lượng tiêu thụ lớn tại thị trường Thanh Hóa, đặc biệt ở nhóm sản phẩm bánh quy, kẹo mềm, kẹo lạc, kẹo dẻo và giỏ quà tết.

Đại diện chi nhánh cho biết, lượng hàng năm nay dự kiến tăng khoảng 18% so với năm 2025, tương đương gần 1.000 tấn phân phối ra thị trường. Đơn vị cũng đưa ra thị trường 12 mẫu giỏ quà mới với phân khúc trải rộng từ 180.000 đồng đến trên 1 triệu đồng; trong đó dòng sản phẩm cao cấp tăng mạnh do nhu cầu biếu tặng của doanh nghiệp và cơ quan. Để bảo đảm tiến độ, công nhân làm thêm 1- 2 giờ mỗi ngày, dây chuyền đóng gói vận hành liên tục; hàng hóa đã được ký kết trưng bày sớm tại GO! Thanh Hóa, Co.opmart, Vinmart+ cùng hơn 500 điểm bán trong tỉnh.

Nhóm may mặc - thời trang năm nay cũng đang bước vào cao điểm phục vụ tết. Tại Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Appareltech (xã Tây Đô), không khí sản xuất trở nên khẩn trương từ đầu tháng 11 khi đơn vị nhận nhiều đơn hàng cho thị trường nội địa. Dù hoạt động chính vẫn là xuất khẩu, nhưng dịp tết luôn là thời điểm nhu cầu trong nước tăng mạnh, nhất là các dòng áo khoác, quần âu, váy dạ, trang phục trẻ em.

Trưởng phòng nhân sự công ty Lê Thị Giang, cho biết: “Sức mua năm nay dự báo tăng khoảng 10 - 12%, nên ngay từ tháng 10 chúng tôi đã chủ động bố trí thêm một phần công suất sang sản xuất hàng phục vụ thị trường nội địa. Công nhân được tăng ca hợp lý để đảm bảo tiến độ nhưng vẫn giữ chất lượng từng sản phẩm”.

Theo bà Giang, doanh nghiệp đã nhập nguyên liệu sớm nhằm tránh biến động giá; đồng thời thiết kế thêm nhiều mẫu mã đơn giản, màu trung tính phù hợp xu hướng tiêu dùng tết 2026. Đến thời điểm hiện tại, khoảng 65 - 70% sản lượng hàng tết đã hoàn thành, các đơn hàng còn lại sẽ được giao cho đại lý trong tỉnh và một số tỉnh lân cận ngay sau rằm tháng Chạp.

Ở nhóm nông sản, thực phẩm tươi sống, các đơn vị cung ứng lớn cũng đã có sự chuẩn bị sớm. Siêu thị GO! Thanh Hóa đang làm việc với gần 40 nhà cung ứng trong tỉnh để bảo đảm nguồn cung ổn định, nhất là các mặt hàng thịt bò, thịt lợn, gà đồi, giò chả, rau củ và trái cây. Để bình ổn giá, siêu thị ký hợp đồng bao tiêu theo tuần với các trang trại lớn trên địa bàn tỉnh. Dự kiến lượng hàng thiết yếu nhập vào tăng 25 - 30%; nhóm thực phẩm chế biến sẵn tăng trên 35% do nhu cầu quà biếu và tiệc gia đình tăng mạnh trong hai tuần cận tết. Chuỗi Co.opmart Thanh Hóa cùng nhiều siêu thị mini trên địa bàn cũng chuẩn bị tung ra chương trình giảm giá hơn 2.500 mặt hàng từ đầu tháng 12 đến 29 tháng Chạp, tập trung vào thực phẩm khô, đồ uống, hóa mỹ phẩm và đồ gia dụng.

Song song với các doanh nghiệp quy mô lớn, nhiều cơ sở sản xuất đặc sản truyền thống của Thanh Hóa cũng đang chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu biếu tặng và tiêu dùng cuối năm. Tuy nhiên, thay vì mô tả rườm rà quy trình sản xuất như các năm trước, trọng tâm năm nay nằm ở việc kiểm soát chất lượng và giữ giá ổn định trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động.

Tại cơ sở chè sạch Chính Hà (xã Hoằng Giang), các bếp sao thủ công hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tối muộn. Sản lượng chè năm nay tăng khoảng 20% so với năm 2024 do nhu cầu quà tặng tăng mạnh. Chủ cơ sở Đỗ Thị Hà cho biết: “Chè được sao kỹ, hương giữ tự nhiên và màu nước trong nên chúng tôi phải “tuyển” kỹ nguyên liệu, rồi sao thủ công theo mẻ nhỏ. Chi phí đầu vào như than, nhân công đều tăng, nhưng cơ sở vẫn cố giữ giá ổn định để khách hàng yên tâm mua sắm”. Hiện cơ sở đã chuẩn bị được gần 5 tấn chè thành phẩm, sẵn sàng đưa ra thị trường từ giữa tháng Chạp".

Bên cạnh nguồn cung hàng hóa truyền thống, thị trường tết 2026 tại Thanh Hóa còn ghi nhận sự chủ động của nhiều doanh nghiệp trong việc đưa ra sản phẩm mới và điều chỉnh chiến lược phân phối. Hệ thống siêu thị GO! Thanh Hóa, Co.opmart, Winmart... đã tăng mạnh lượng đặt hàng từ các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh, đặc biệt là nhóm sản phẩm tiêu dùng nhanh, bánh kẹo, thời trang, đồ gia dụng.

Nhờ sự chuẩn bị sớm của doanh nghiệp, sự phối hợp của hệ thống phân phối và quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng, thị trường tết 2026 tại Thanh Hóa được dự báo ổn định, không xảy ra thiếu hàng hay biến động giá lớn. Mẫu mã, bao bì và chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên, giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh và đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm dịp tết. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, việc tăng tốc sản xuất từ sớm tiếp tục là chìa khóa bảo đảm nguồn cung dồi dào, mang đến cho người dân một “mùa tết” đủ đầy và yên tâm.

Chi Phạm