Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân di dời người và tài sản ứng phó với bão số 5
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tập trung hỗ trợ phòng, chống bão số 5, trong đêm 24/8 đến sáng 25/8, đội “Thanh niên tình nguyện xung kích” đã đến từng nhà dân ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão để tuyên truyền, vận động người dân về sự cần thiết phải di dời đến nơi an toàn.
Ngay trong đêm 24/8, đoàn viên thanh niên phường Hải Bình đã chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, để tuyên truyền, vận động người dân ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 5 di dời đến nơi an toàn.
Đoàn viên thanh niên phường Hải Bình hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Đoàn viên thanh niên phường Ngọc Sơn hỗ trợ người già di dời đến nơi an toàn.
Đoàn viên thanh niên phường Ngọc Sơn hỗ trợ trẻ em di dời đến nơi an toàn.
Đoàn thanh niên xã Bát Mọt hỗ trợ cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để người dân biết và tránh.
Đoàn viên thanh niên xã Tây Đô hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Đồng thời hỗ trợ người dân nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh.
Đoàn viên thanh niên phường Nam Sầm Sơn hỗ trợ người dân dọn dẹp khu vực bãi biển.
Nhóm PV Thời sự
