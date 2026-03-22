Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Định Tân: Khơi dậy khát vọng cống hiến, xung kích đi đầu

Chiều ngày 22/3, hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước trong Tháng Thanh niên năm 2026, Ban Thường vụ Đoàn xã Định Tân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Vũ Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí nguyên cán bộ đoàn qua các thời kỳ, các đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 2 nghìn đoàn viên trên địa bàn xã, dự.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn và các đồng chí lãnh đạo xã, dự

Tại buổi lễ, Đoàn TNCS xã Định Tân và các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hoạt động Đoàn 95 năm qua. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn đã không ngừng lớn mạnh, luôn khẳng định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lý, Bí thư đoàn xã Định Tân khai mạc lễ kỷ niệm

Đại diện cán bộ Đoàn xã và nguyên cán bộ đoàn qua các thời kỳ, đoàn viên tiêu biểu xã Định Tân đã bày tỏ tri ân sâu sắc các thế hệ cán bộ Đoàn đi trước đã dày công vun đắp phong trào, sự tin tưởng, đồng hành của các cấp lãnh đạo sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo xã Định Tân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua đã nhanh chóng bắt nhịp, thích ứng với hoạt động của chính quyền 2 cấp; tích cực xung kích đi đầu các lĩnh vực, như: chuyển đổi số, vệ sinh môi trường, vận động hiến máu tình nguyện, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh... Qua đó góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyên cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và đoàn viên tiêu biểu, dự

Kế thừa truyền thống vẻ vang của Đoàn, phát huy vai trò, sứ mệnh của tuổi trẻ, giai đoạn mới, Đoàn xã Định Tân đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hướng mạnh hoạt động về cơ sở; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, mở rộng tập hợp thanh niên; đẩy mạnh các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Tiết mục văn nghệ thể hiện tính tiên phong, xung kích của Đoàn xã Định Tân

Khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ; đẩy mạnh các phong trào xung kích, đặc biệt là lực lượng đi đầu trong thực hiện hiện chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; Tổ chức Đoàn sẽ luôn là bạn đồng hành tin cậy, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, đồng thời làm tốt vai trò bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; mỗi cán bộ Đoàn phải “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thực sự là cầu nối vững chắc giữa thanh niên với cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và thanh thiếu nhi năm 2025 cho Chi đoàn Lang Thôn.

Lãnh đạo xã Định Tân tặng hoa và bức trướng cho Đoàn Thanh niên xã.

Các đồng chí lãnh đạo trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí nguyên cán bộ đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2026

Nhân dịp này, đại diện Tỉnh đoàn đã trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2025 cho đơn vị chi đoàn Lang Thôn; trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các đồng chí nguyên bí thư đoàn xã đang công tác tại xã Định Tân; Ban Chấp hành Đảng bộ xã tặng hoa và Bức trướng cho Đoàn xã với dòng chữ "Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ Định Tân đoàn kết. khát vọng, tiên phong, sáng tạo, phát triển phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Định Tân trở thành xã NTM hiện đại", đồng thời tuyên dương 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2026.

Lê Hà