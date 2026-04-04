Đoàn Thanh Hóa giành giải cao tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc 2026

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, tối 3/4, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã bế mạc và trao giải. Đoàn Thanh Hóa ghi dấu ấn khi giành 2 giải A, 1 giải B cùng 1 giấy khen cá nhân.

Các đoàn tham gia Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2026 nhận giải tại Lễ bế mạc diễn ra tối 3/4 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Với sự đầu tư công phu, hai tiết mục “Thưa Đảng” và mashup “Kỷ nguyên mới - Khát vọng hùng cường” đã giúp đoàn Thanh Hóa chinh phục Ban giám khảo, xuất sắc giành giải A. Trong khi đó, tiết mục múa “Tình thắm duyên quê” được trao giải B nhờ ngôn ngữ biểu đạt mềm mại, đậm chất dân gian, giàu cảm xúc.

Đoàn Thanh Hóa tham gia Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2026 với hơn 40 nghệ sĩ, diễn viên, tuyên truyền viên, mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, giàu bản sắc.

Các tiết mục của đoàn Thanh Hóa lựa chọn cách thể hiện gần gũi, kết hợp nhuần nhuyễn giữa ca, múa, nhạc với nội dung tuyên truyền. Không nặng tính minh họa, các chương trình tập trung khơi gợi cảm xúc, từ đó chuyển tải thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tin với Đảng và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nghệ sĩ Lê Đức Công cùng tốp múa biểu diễn tiết mục “Thưa Đảng” – tiết mục xuất sắc giành giải A tại Liên hoan

Điểm đáng chú ý là cách dàn dựng có sự kết nối mạch nội dung xuyên suốt, tạo nên tổng thể hài hòa giữa nghệ thuật biểu diễn và nhiệm vụ tuyên truyền. Âm nhạc, vũ đạo cùng hình ảnh sân khấu được xử lý linh hoạt, góp phần làm nổi bật thông điệp, tạo dấu ấn riêng của đoàn xứ Thanh tại Liên hoan.

Bên cạnh thành tích tập thể, NSƯT Hoàng Thanh Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa đã vinh dự nhận Giấy khen từ Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện vì những đóng góp xuất sắc trong công tác tổ chức và dàn dựng chương trình.

Kết quả đạt được không chỉ khẳng định chất lượng hoạt động tuyên truyền lưu động của Thanh Hóa mà còn cho thấy sự sáng tạo, đổi mới trong cách tiếp cận nghệ thuật, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa xứ Thanh đến với công chúng cả nước.

Phương Anh