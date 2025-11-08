Đoàn kết, gắn bó cộng đồng để kiên cố hóa hạ tầng giao thông

Từ chủ trương đúng đắn và cách dân vận khéo léo, phường Nam Sầm Sơn đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết trong Nhân dân để kiên cố hóa hạ tầng giao thông.

Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối giữa tổ dân phố Trường Thịnh và tổ dân phố 5 Đại Hùng.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động Nhân dân hiến đất phục vụ đầu tư, cải tạo, nâng cấp và chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hệ thống giao thông, phường Nam Sầm Sơn đã trở thành một trong những địa phương tiên phong triển khai hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của phường đã vào cuộc với tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp tổ dân phố, hội nghị của các đoàn thể đều được tận dụng để phổ biến mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc hiến đất mở rộng đường giao thông. Cán bộ mặt trận và hội viên các tổ chức đoàn thể đến tận từng hộ dân để lắng nghe, giải thích, thuyết phục bằng thái độ chân thành, trách nhiệm, đồng thời gương mẫu trong hành động.

“Mưa dầm thấm sâu” - người dân dần nhận thấy việc mở rộng, kiên cố hóa các tuyến đường không chỉ giúp đi lại thuận tiện, đảm bảo vệ sinh môi trường, mà còn nâng cao giá trị quyền sử dụng đất hai bên đường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn cho khu phố. Chính nhận thức đúng đắn ấy đã trở thành động lực mạnh mẽ để phong trào hiến đất phát triển sâu rộng, trở thành hành động cụ thể thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong cộng đồng dân cư.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân phường Nam Sầm Sơn đã thực sự trở thành chủ thể trong công cuộc đổi mới quê hương. Mỗi hộ gia đình đều hiểu rõ lợi ích chung, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, chặt bỏ cây cối để mở rộng đường làng, ngõ phố. Để đạt được sự đồng thuận ấy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường kiên trì vận động theo phương châm “Tuyên truyền phải đến tận người, việc phải đến tận nơi”, phân công cán bộ phụ trách từng cụm dân cư, nắm bắt tâm tư và giải thích thấu đáo để người dân yên tâm, tin tưởng. Bằng sự tận tình, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, đội ngũ cán bộ dân vận đã trở thành cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân.

Nhờ sự đồng lòng, nhất trí cao, từ năm 2024 đến nay Nhân dân phường Nam Sầm Sơn đã hiến hơn 1.500m2 đất, tương đương giá trị gần 3,5 tỷ đồng để phục vụ cho công tác mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nội phường. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội còn vận động được hơn 1 tỷ đồng từ doanh nghiệp và con em xa quê để hỗ trợ xây dựng đường giao thông, chỉnh trang đô thị và các công trình phúc lợi khác.

Từ nguồn lực này, địa phương đã hoàn thành hơn 4,5km đường giao thông liên tổ dân phố với tổng giá trị đầu tư ước tính trên 25 tỷ đồng. Mỗi con đường hoàn thành không chỉ là kết quả của sự đầu tư vật chất, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Để phong trào đạt được kết quả như hiện nay, không thể không nhắc đến sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ phường Nam Sầm Sơn. Cấp ủy phường xác định, cán bộ, đảng viên phải tiên phong làm gương, hành động trước để dân tin, dân làm theo. Vì vậy, nhiều đảng viên sinh sống dọc các tuyến đường đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình của gia đình mình trước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ phường chủ động phối hợp với hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên... phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo trong hiến đất mở đường”, “Đường phố sáng - xanh - sạch - đẹp”. Các phong trào này không chỉ dừng ở việc hiến đất, mà còn lan tỏa tinh thần tự quản, ý thức giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh, đáng sống.

Tuy nhiên, hiện phường vẫn còn gần 70 tuyến đường nhỏ trong khu dân cư cần được bê tông hóa. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục vận động Nhân dân hiến đất, huy động thêm nguồn lực xã hội hóa, đồng thời triển khai hiệu quả phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Cùng với đó, phường tăng cường giám sát, công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn vốn để củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực cho phong trào tiếp tục lan tỏa.

Câu chuyện vận động Nhân dân hiến đất mở đường ở phường Nam Sầm Sơn không chỉ thể hiện tinh thần gắn bó cộng đồng mà còn là biểu tượng của niềm tin và trách nhiệm công dân trong công cuộc xây dựng quê hương. Với sự lãnh đạo đúng hướng của cấp ủy, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sức mạnh lòng dân, phường Nam Sầm Sơn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành phường văn minh, hiện đại - nơi mỗi người dân đều là chủ thể của sự đổi thay. Thành công của phong trào hiến đất mở đường ở phường Nam Sầm Sơn cho thấy, khi lòng dân đồng thuận, việc khó đến mấy cũng có thể thành công.

Bài và ảnh: Trần Hằng