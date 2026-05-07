Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong đồng bào Phật giáo dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp tổng kết 25 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001-2026, sáng 7/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương kính dâng lên Bác.

Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với niềm vinh dự, tự hào và lòng biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương thơm và báo công với Bác những kết quả, thành tích mà đồng bào Phật giáo trong tỉnh đã đạt được trong 25 năm qua. Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến đồng bào tôn giáo, tôn trọng quyền tự do tôn giáo của Nhân dân và thực hiện đoàn kết tôn giáo. Trong tư tưởng của Người, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đoàn kết các tôn giáo là vấn đề sống còn, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng, quyết định sự tồn vong của dân tộc.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong 25 năm qua, trên cơ sở 5 nội dung phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác được tổ chức triển khai tập trung, thống nhất, tạo thành phong trào thi đua rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với tinh thần “phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tích cực vận động tăng ni, tín đồ, Phật tử chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Đồng thời, các tăng ni, Phật tử trong tỉnh luôn hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, Phật giáo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng dân tộc, tăng cường mối gắn bó với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán viết lưu bút tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu trên địa bàn tỉnh đã thể hiện rõ nét nỗ lực trách nhiệm xã hội của chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo tỉnh nhà. Từ trong phong trào thi đua ấy đã xuất hiện nhiều điển hình là chức sắc, Phật tử. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của các vị Tăng, Ni là tấm gương sáng để tín đồ Phật tử và Nhân dân hướng thiện, xứng đáng là sứ giả Như Lai trong thời đại mới.

Hải Đăng