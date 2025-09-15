Độ Limo Green: Top 3 Combo [Đẹp+Rẻ] Phụ kiện Vinfast mà tài xế nên lắp

Trong năm 2025, xu hướng độ Limo Green tại Thanh Hóa ngày càng nở rộ. Đây là dòng xe phục vụ vận tải hành khách, đặc biệt được nhiều tài xế chọn để chạy dịch vụ đường dài. Với đặc thù thường xuyên di chuyển liên tục, việc nâng cấp xe và bọc ghế da không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm của hành khách mà còn mang lại sự thoải mái, tiện lợi cho chính bạn.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, độ xe còn giúp tăng sự sang trọng và chuyên nghiệp - Nâng cao tiện ích sử dụng - Gia tăng giá trị khai thác dịch vụ.

Nắm bắt xu hướng đó, Minh Thành Auto – một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực độ xe Vinfast tại Việt Nam – đã nhanh chóng cho ra mắt ba gói combo độ Limo Green với phong cách riêng biệt: Combo Trải Nghiệm, Combo Dấu Ấn Cá Nhân và Combo Cao Cấp. Mỗi lựa chọn mang đến những trải nghiệm khác nhau, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Theo chia sẻ của nhiều khách hàng, họ tìm đến dịch vụ độ Limo Green không chỉ để sở hữu một chiếc xe đẹp hơn mà còn để biến xe thành “ngôi nhà thứ 2”, nơi mỗi chuyến đi đều là một trải nghiệm. Điều này cũng lý giải vì sao các combo tại Minh Thành Auto nhanh chóng được đón nhận và trở thành lựa chọn Top1 trên thị trường.

Top 3 Combo phụ kiện Limo Green tiết kiệm mà tài xế nên lắp

Combo Trải Nghiệm – Nâng cấp tiện ích cơ bản, thay đổi tức thì

Xem chi tiết Combo Trải Nghiệm tại đây

Combo Trải Nghiệm được xem là “cửa ngõ” để nhiều chủ xe tiếp cận với thế giới phụ kiện độ Limo Green. Gói combo này tập trung vào những hạng mục cơ bản nhưng thiết thực, giúp xe vừa có diện mạo mới mẻ vừa tăng sự tiện nghi trong sử dụng hằng ngày. Chỉ chưa đến 10 triệu đồng bạn có đến 6 option cơ bản, vừa và đủ mà mọi chiếc Limo Green đều cần đến như.

Bọc ghế da simili Nappa

Sàn da Simili

Dán phim cách nhiệt Ntech

Thảm Kata

Camera hành trình C08

Bọc vô lăng

Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thử sức với độ Limo Green mà chưa cần đầu tư quá nhiều chi phí.

Combo Dấu Ấn Cá Nhân – Khi an toàn và tiện nghi song hành

Khám phá Combo Dấu Ấn Cá Nhân tại đây

Cùng với 6 option thì Combo dấu ấn cá nhân được đánh giá là Combo tối ưu nhất, Cung cấp các sản phẩm thương hiệu, chất lượng hàng đầu trong phân khúc với mức giá hợp lý nhất. Thay vì độ riêng lẻ từng hạng mục, bạn có thể chọn Combo này để tiết kiệm đến 3.990.000 VND. Các hạng mục độ Limo Green bao gồm:

Phim cách nhiệt Global Window gói Ceramic Cao cấp

Bọc ghế da công nghiệp thiết kế theo cá nhân hóa

Thảm sàn 360 độ Amant

Thảm lót rối Amant

Camera hành trình 70mai A200S

Bọc vô lăng

Đây là combo dành cho những tài xế coi xe như “ngôi nhà thứ hai” – vừa muốn dấu ấn riêng, vừa cần sự tiện lợi để giảm mệt mỏi trên những cung đường dài.

Combo Cao Cấp – Khẳng định đẳng cấp, tạo khác biệt

Trải nghiệm Combo Cao Cấp tại đây

Combo Cao Cấp là lựa chọn dành cho những khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe đạt chuẩn hạng thương gia. Đây không còn đơn thuần là độ xe, mà là quá trình tái tạo không gian sống di động với đầy đủ tiện ích sang trọng. Sản phẩm “hạng sang” cùng quá trình thi công tỉ mỉ, Combo này đảm bảo hành lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Các hạng mục độ Limo Green bao gồm:

Phim cách nhiệt Global Windows Film gói Supreme cao cấp nhất

Bọc ghế da Nappa Amant luxury thiết kế riêng cho chủ xe

Thảm sàn Amant 360 thiết kế riêng

Tấm lót rối Amant

Camera hành trình 70mai A200s

Bọc vô lăng

Combo Cao Cấp chính là sự lựa chọn cho những ai mong muốn khẳng định thương hiệu cá nhân, đồng thời nâng tầm dịch vụ vận tải hành khách. Với combo này, chiếc Limo Green của bạn sẽ không chỉ là phương tiện, mà trở thành biểu tượng của sự chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Bọc ghế da Limo Green – Hạng mục cơ bản và cần thiết nhất

Trong tất cả các combo độ Limo Green, bọc ghế da Nappa Simili luôn được xem là bước nâng cấp quan trọng và gần như không thể thiếu. Bởi, ghế ngồi chính là nơi tiếp xúc trực tiếp với người dùng trong suốt hành trình, vì vậy việc thay thế chất liệu nỉ thông thường bằng da cao cấp không chỉ nâng tầm thẩm mỹ mà còn cải thiện trải nghiệm sử dụng rõ rệt.

Với lớp da bền bỉ, dễ vệ sinh, chống bám bụi và mồ hôi, bọc ghế da giúp khoang xe giữ được sự sang trọng và gọn gàng lâu dài. Đặc biệt, các đường may tinh xảo cùng khả năng phối màu đa dạng còn cho phép chủ xe thể hiện phong cách cá nhân ngay từ chi tiết nhỏ nhất.

Tại Minh Thành Auto, bọc ghế da Limo Green được thực hiện theo quy chuẩn khắt khe, đảm bảo ghế vẫn ôm sát lưng, giữ nguyên form dáng và độ êm ái. Đây cũng là hạng mục cơ bản nhất xuất hiện trong cả ba combo độ, bởi chỉ cần nâng cấp ghế ngồi, khoang nội thất đã có thể “lột xác” với diện mạo sang trọng, đẳng cấp hơn hẳn.

Minh Thành Auto – Địa chỉ độ Vinfast Limo Green uy tín tại Thanh Hóa

Sự thành công của ba gói combo độ Limo Green không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm mà còn nhờ uy tín và kinh nghiệm nhiều năm của Minh Thành Auto. Đơn vị này đã khẳng định vị thế bằng việc luôn đặt nhu cầu khách hàng làm trung tâm, từ khâu tư vấn đến thi công.

Tại Thanh Hóa, Minh Thành Auto đã khẳng định vị thế là trung tâm độ xe Vinfast hàng đầu, được nhiều tài xế tin tưởng. Với nhiều ưu điểm như:

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp : Kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực độ xe, hiểu rõ các dòng xe dịch vụ.

Sản phẩm chính hãng, bảo hành đầy đủ : Cam kết không làm ảnh hưởng đến bảo hành của xe.

Chi phí hợp lý, nhiều combo tiết kiệm : Giúp tài xế tối ưu hóa chi phí đầu tư.

Không gian gara hiện đại, trang thiết bị đầy đủ: Đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.

Nhiều khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ tại Minh Thành Auto đều đánh giá cao sự tận tâm và chuyên nghiệp. Đây chính là địa chỉ đáng tin cậy cho những ai muốn độ Limo Green tại Thanh Hóa.

Thông tin liên hệ Minh Thành Auto

Địa chỉ: Khu 1/Lô 26 Bùi Khắc Nhất, Khu Đô Thị Bình Minh, Thanh Hóa

Hotline: 131.3636

Website:minhthanhauto.vn

. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp độ Limo Green tiết kiệm – an toàn – sang trọng, hãy liên hệ ngay Minh Thành Auto để được tư vấn chi tiết.