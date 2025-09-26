Đình Trọng rộng cửa trở lại tuyển Việt Nam; Barca bám sát Real Madrid

Cựu cầu thủ Thanh Hoá lập cú đúp, Nam Định thắng nhọc Svay Rieng; Xuân Son nhận tin không vui; Lại Lý Huynh giành vé chung kết nội dung tiêu chuẩn giải cờ tướng thế giới... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (26/9).

Barca thắng Oviedo, tiếp tục bám sát Real Madrid

Lần đầu gặp lại sau 24 năm, Barca đánh bại tân binh Oviedo 3-1 ngay trên sân Carlos Tartiere. Chủ nhà bất ngờ mở tỷ số nhờ sai lầm của thủ môn Joan Garcia, nhưng Barca vẫn áp đảo với 80% thời lượng kiểm soát bóng.

Đồng đội mừng bàn gỡ hòa cùng Garcia (thứ hai từ trái sang), trên sân Carlos Tartiere. (Ảnh: Reuters)

Eric Garcia gỡ hòa ở đầu hiệp hai, trước khi Lewandowski và Araujo lần lượt lập công mang về chiến thắng cho đội khách. Đây là trận bất bại thứ 6 liên tiếp của thầy trò Hansi Flick từ đầu mùa, với 5 thắng và 1 hòa. Barca đang xếp nhì bảng La Liga, kém Real Madrid 2 điểm.

Đình Trọng rộng cửa trở lại tuyển Việt Nam

Trung vệ Trần Đình Trọng đang thể hiện phong độ ổn định trong màu áo CLB CAHN ở mùa giải 2025/26 với 8 lần ra sân và 1 pha kiến tạo. Khả năng phòng ngự chắc chắn cùng biệt danh “chuyên gia săn Tây” giúp anh ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik.

Đình Trọng đang đứng trước cơ hội trở lại ĐT Việt Nam. (Ảnh: CLB CAHN)

Trong bối cảnh trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ 3-4 tuần, Đình Trọng nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội trở lại ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 10/2025. Đây có thể coi là sự trở lại đáng chờ đợi, sau nhiều năm cầu thủ 28 tuổi vắng bóng ở đội tuyển vì chấn thương và phong độ không ổn định.

Cựu cầu thủ Thanh Hoá lập cú đúp, Nam Định thắng nhọc Svay Rieng

CLB Nam Định có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Club Championship khi vượt qua nhà đương kim vô địch Campuchia - PKR Svay Rieng 2-1 trên sân Thiên Trường tối 25/9.

Lâm Ti Phông tỏa sáng với cú đúp giúp CLB Nam Định hạ gục PKR Svay Riêng.

Lâm Ti Phông - cựu cầu thủ Đông Á Thanh Hoá là ngôi sao sáng nhất với cú đúp ở các phút 36 và 40, giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Eid Mahmoud ở phút 59 đã khiến Nam Định phải chơi thiếu người và đối diện sức ép lớn. Đến phút 81, Patrick Monteiro rút ngắn tỷ số cho đội khách sau cú sút chạm trung vệ Lucas.

Dù vậy, Nam Định vẫn kiên cường bảo toàn chiến thắng. Kết quả này giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tạm đứng nhì bảng B. Ngay sau trận đấu, Nam Định sẽ ngay lập tức chuẩn bị để trở lại V.League chạm trán CAHN vào ngày 28/9.

Xuân Son nhận tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son vừa nhận tin không vui khi giá trị chuyển nhượng trên Transfermarkt giảm từ 700.000 euro xuống còn 650.000 euro do chấn thương dài hạn. Dù vậy, anh vẫn là cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Xuân Son giảm giá trị xuống còn 650.000 euro (Ảnh: Dân Trí).

Trong khi đó, các ngôi sao Việt kiều như Cao Pendant Quang Vinh và Nguyễn Filip cũng đồng loạt mất giá, lần lượt còn 500.000 và 450.000 euro. Tổng giá trị đội tuyển Việt Nam hiện chỉ ở mức 5,15 triệu euro, xếp thứ 4 Đông Nam Á sau Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Hiện Xuân Son đang tích cực hồi phục tại CLB Nam Định và dự kiến trở lại sân cỏ đầu năm tới, với khát khao cùng tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup 2030.

Lại Lý Huynh giành vé chung kết nội dung tiêu chuẩn giải cờ tướng thế giới

Tại vòng 8 bảng tiêu chuẩn nam Giải cờ tướng vô địch thế giới 2025 tối 25/9, Lại Lý Huynh hòa 1-1 với Li Dezhi (Malaysia), đạt 13 điểm. Cùng lúc, hai kỳ thủ Trung Quốc là Mạnh Phồn Duệ và Doãn Thăng cũng hòa, có cùng điểm số. Ban tổ chức phải mất nhiều giờ tính hệ số phụ buchholz để xác định 2 người dẫn đầu.

Lại Lý Huynh đã vào chung kết nội dung tiêu chuẩn tại Giải cờ tướng vô địch thế giới 2025. (Ảnh: Liên đoàn cờ tướng Việt Nam)

Kết quả, Lại Lý Huynh và Doãn Thăng giành suất vào chung kết, trong khi Mạnh Phồn Duệ bị loại. Trận chung kết nội dung tiêu chuẩn sẽ diễn ra ngày 27/9, sau khi các kỳ thủ hoàn tất phần thi cờ nhanh vào ngày 26/9.

Tin vắn nổi bật: HLV Mai Đức Chung được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ với nhiều kỳ tích, trong đó có lần đầu dự World Cup nữ 2023. MU tái khởi động thương vụ Carlos Baleba sau khi lỡ hẹn hè vừa qua. Theo The Sun, để có kinh phí chiêu mộ tiền vệ người Cameroon vào tháng 1, “Quỷ đỏ” sẵn sàng bán Casemiro, Jadon Sancho, Tyrell Malacia và Tom Heaton. Theo The Sun, HLV Ruben Amorim muốn M.U gia hạn với Harry Maguire. Đội bóng sẵn sàng ký hợp đồng mới nếu trung vệ 32 tuổi chấp nhận giảm lương, khi giao kèo hiện tại còn đến tháng 6/2026 kèm điều khoản gia hạn.

HS