20 năm phát triển thẩm mỹ làm đẹp và phát triển chuyên sâu thẩm mỹ mắt

Trong lĩnh vực thẩm mỹ hiện đại, hoạt động làm đẹp vùng mắt không chỉ là một nhu cầu về ngoại hình mà còn là tiêu chí quan trọng để đánh giá độ uy tín, chuyên nghiệp lẫn sự tinh tế của một cơ sở thẩm mỹ. Giữa thị trường làm đẹp sôi động ấy, Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm nổi bật giống như điểm sáng trong hoạt động ứng dụng công nghệ hàng đầu được dẫn dắt bởi Ths.Bs Lê Viết Trí, người dành 20 năm phát triển thẩm mỹ làm đẹp và phát triển chuyên sâu thẩm mỹ mắt. Qua đó góp phần định hình xu hướng thẩm mỹ mặt tại Việt Nam ngày một hiện đại hơn.

Hành trình 20 năm - Từ khởi đầu mới mẻ đến vị thế chuyên sâu

Ths.Bs Lê Viết Trí là người sáng lập và là giám đốc chuyên môn của Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm - đây là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thẩm mỹ mắt tại Việt Nam. Ông từng tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa chuyên ngành Tai Mũi Họng và Phẫu Thuật Đầu Cổ tại Đại học Y Dược TP.HCM và đã tham gia nhiều khóa đào tạo, tu nghiệp tại Hàn Quốc và Canada.

Hành trình 20 năm của bác sĩ Trí chính là quãng thời gian ông thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật liên quan đến mắt như cắt mí, nhấn mí, treo cung mày, sửa mí hỏng phức tạp,... Qua đó góp phần mang lại vẻ đẹp tự nhiên hoàn hảo và cân đối bền vững cho khách hàng. Chia sẻ về lý do thành lập Hoa Tâm, bác sĩ cho biết:

“Mỗi đôi mắt là duy nhất và công việc của chúng tôi không đơn thuần là tạo hình thẩm mỹ mà còn là kiến tạo sự tự tin và hạnh phúc cho khách hàng thông qua vẻ đẹp tự nhiên và an toàn.”

Chính triết lý sâu rộng này đã giúp Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm vinh dự trở thành điểm đến đáng tin cậy cho mọi khách hàng mỗi khi có nhu cầu đẹp nhưng an toàn và tinh tế nhưng tự nhiên.

Biến chuyển từ đa dịch vụ sang thẩm mỹ mắt chuyên sâu

Có thể khẳng định một trong những bước ngoặt lớn của trung tâm đó là chuyển từ mô hình thẩm mỹ tổng quát sang chuyên sâu vùng mắt. Đây là bước đi mang tính chiến lược vì bộ phận này là nơi tinh tế nhất trên khuôn mặt, dù chỉ một có sai sót nhỏ cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tổng thể. Dịch vụ chuyên sâu vùng mắt của Hoa Tâm bao gồm:

Nhấn mí, cắt mí, phù hợp cho từng đặc điểm và cấu trúc mắt của khách hàng

Trẻ hóa mí dưới , chuyển mỡ xóa rãnh lệ, xóa quầng thâm

Mở rộng góc mắt, treo cung mày, kiến tạo đôi mắt hài hòa tự nhiên

Sửa mí hỏng , điều trị tật mắt bẩm sinh như : sụp mí , mắt trợn

Nhờ sự chuyên sâu đó, khách hàng ngoài nhận được kết quả thẩm mỹ như ý thì còn có cơ hội tư vấn cá nhân hóa dựa theo gương mắt, cấu trúc mắt lẫn mong muốn riêng.

Công nghệ thẩm mỹ mắt hàng đầu - “Chìa khóa” của sự khác biệt

Điểm nhấn lớn nhất của Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm đó là ứng dụng công nghệ thẩm mỹ hiện đại hỗ trợ nâng tầm chất lượng dịch vụ và đặc biệt là rút ngắn thời gian hồi phục đáng kể:

Kỹ thuật ít xâm lấn: Ứng dụng công nghệ cắt mí Nano Perfect , nội soi, chỉ sinh học cao cấp giúp giảm đau, giảm sưng và tăng hiệu quả dài lâu

Mô phỏng 3D trước phẫu thuật: Khách hàng có thể hình dung được kết quả trước khi thực hiện để từ đó cân nhắc chọn phương pháp phù hợp với tổng thể khuôn mặt

Đạt tiêu chuẩn y khoa quốc tế: Có giám sát chuyên môn liên tục, vô trùng tuyệt đối, tái khám định kỳ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi khách hàng

Thách thức và hướng phát triển tương lai của Hoa Tâm

Đứng trước bối cảnh ngành thẩm mỹ có sự cạnh tranh gay gắt, Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm vẫn không ngừng nâng cao chuyên môn, mở rộng dịch vụ chuyên sâu và cập nhật các công nghệ mới. Trong đó có một số hướng phát triển nổi bật gồm:

Mở rộng dịch vụ thẩm mỹ mắt toàn diện nhất: Bao gồm trẻ hóa mí dưới, xử lý quầng thâm, cắt mí cánh tiên , chuyển mỡ bọng mắt xóa rãnh lệ , mở góc mắt, midface

Áp dụng công nghệ tiên tiến: Sử dụng AI phân tích gương mặt, mô phỏng 3D nâng cao, RF nội bì trẻ hóa mắt, laser cải thiện quầng thâm mắt, laser CO2 xóa phun xăm mày mí , Plasma lạnh giúp tăng tốc độ hồi phục vết thương gấp 5 lần,..

Đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu: Tích cực hợp tác cùng nhiều chuyên gia quốc tế để ngày càng phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới phù hợp cho người Việt

Xây dựng thương hiệu uy tín và minh bạch: Cung cấp đầy đủ mọi thông tin liên quan đến bác sĩ, công nghệ, quy trình thực hiện lẫn kết quả thực tế

Hai mươi năm không phải là hành trình phát triển mà còn là một minh chứng rõ nét cho tâm huyết và tầm nhìn của Ths.Bs Lê Viết Trí cùng Thẩm Mỹ Mắt Hoa Tâm. Nhờ định hướng chuyên sâu, ứng dụng công nghệ tiên tiến và triết lý “Đẹp tự nhiên như hoa - Chuẩn y khoa - Tâm sáng”, Hoa Tâm hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thẩm mỹ mắt, đem đến vẻ đẹp hài hòa và sự tự tin cho mọi khách hàng lớn nhỏ.