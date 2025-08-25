Địa chỉ bán ghế massage uy tín tại Thanh Hóa

Cùng tham khảo địa chỉ bán ghế massage uy tín tại Thanh Hóa, mang lại giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình.

Tổng quan về thương hiệu ghế massage Fuji

Fuji là thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Tech Fitness Việt Nam - một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối thiết bị chăm sóc sức khỏe và thể thao tại thị trường Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, với phương châm luôn đặt sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Thương hiệu ghế massage Fuji đã khẳng định vị thế vững vàng, trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt.

Thương hiệu này nổi bật với hệ sinh thái ghế massage toàn thân đa dạng, từ phân khúc ghế massage bình dân đến dòng ghế massage thương gia cao cấp. Toàn bộ các mẫu ghế đều được làm bằng khung thép chắc chắn, bọc da PU hoặc microfiber cao cấp, đồng thời tích hợp hàng loạt tính năng và tiện ích thông minh mang lại hiệu quả giảm đau và thư giãn vượt trội.

Công nghệ massage đột phá - Hỗ trợ trị liệu toàn diện

Dưới đây là những công nghệ massage độc quyền làm nên tên tuổi của Fuji, mang lại trải nghiệm thư giãn và hỗ trợ trị liệu vượt trội.

1. Công nghệ massage Fuji Touch Premium

Công nghệ massage Fuji Touch Premium là một bước tiến vượt bậc, mô phỏng chân thực chuyển động của bàn tay chuyên gia. Hệ thống con lăn không chỉ di chuyển linh hoạt trong không gian ba chiều mà còn có khả năng điều chỉnh thông minh về cường độ, nhịp điệu và độ ôm, đảm bảo mỗi động tác như xoa bóp, đấm, vỗ, day, miết, nhào nặn đều được thực hiện với lực vừa đủ, tác động chính xác vào các điểm căng cứng và huyệt đạo. Nhờ đó, công nghệ này mang lại hiệu quả trị liệu chuyên sâu, giải tỏa căng thẳng và đau mỏi tối ưu.

2. Công nghệ cảm biến Fuji Sensor

Fuji Sensor là công nghệ cảm biến thông minh, cho phép ghế massage tự động nhận diện và phân tích cấu trúc cơ thể người dùng một cách chính xác. Ngay khi bạn ngồi vào, hệ thống cảm biến quang học và áp lực sẽ quét dữ liệu về chiều cao, đường cong cột sống, vị trí cơ bắp và huyệt đạo. Dữ liệu này được xử lý để tạo bản đồ cơ thể 3D cá nhân hóa, từ đó điều chỉnh vị trí, phạm vi di chuyển và lực tác động của con lăn, đảm bảo trải nghiệm massage được tùy chỉnh phù hợp với từng vóc dáng.

3. Công nghệ làm ấm Healtech

Công nghệ làm ấm Healtech của Fuji sử dụng sợi carbon để phát ra tia hồng ngoại tại các vùng massage trọng điểm như lưng, thắt lưng, và bắp chân. Các tia hồng ngoại này có khả năng thẩm thấu sâu vào da và mô mềm (khoảng 1-3mm) mà không gây nóng rát. Khi đi sâu vào bên trong, năng lượng hồng ngoại sẽ kích thích các phân tử nước rung động, tạo ra nhiệt nội sinh, từ đó làm giãn nở mao mạch và tăng cường lưu thông máu. Quá trình này giúp cải thiện đáng kể việc vận chuyển oxy và dưỡng chất đến các tế bào, đồng thời thúc đẩy đào thải độc tố. Đặc biệt, nhiệt hồng ngoại còn giúp làm mềm cơ co cứng, giảm co thắt, giải phóng áp lực lên dây thần kinh, mang lại hiệu quả vượt trội trong việc giảm đau mãn tính và đau mỏi sau vận động.

4. Công nghệ massage chân Legtech 4-in-1

Công nghệ Legtech 4-in-1 mang đến trải nghiệm chăm sóc toàn diện cho đôi chân. Thay vì chỉ sử dụng túi khí thông thường, công nghệ này kết hợp hệ thống con lăn chuyên sâu ở lòng bàn chân với túi khí ôm trọn bắp chân, mắt cá và mu bàn chân. Sự kết hợp này giúp thực hiện các động tác day, ấn huyệt, xoa bóp chuyên sâu, đồng thời thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm sưng phù và loại bỏ mệt mỏi hiệu quả. Đặc biệt, tính năng nhiệt hồng ngoại được tích hợp ở vùng chân giúp làm ấm, giãn cơ, tăng cường hiệu quả trị liệu và mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái sau mỗi lần sử dụng.

Chính sách hậu mãi ưu việt

Fuji mang đến những chính sách hậu mãi vượt trội, đảm bảo trải nghiệm của khách hàng không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm.

Về chính sách bảo hành, thời gian bảo hành sản phẩm của hãng dao động từ 1 đến 6 năm tùy thuộc vào từng bộ phận. Cụ thể, khung sườn của ghế có thể được bảo hành lên đến 6 năm, trong khi motor thường có thời hạn bảo hành từ 2 đến 3 năm. Đối với các bộ phận như da, mạch điện và các linh kiện điện tử khác, thời gian bảo hành dao động từ 1 đến 1,5 năm.

Bên cạnh đó, Fuji còn cung cấp chính sách bảo trì trọn đời, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Không những thế, về mặt tài chính, Fuji còn triển khai chương trình trả góp 0%, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sở hữu sản phẩm.

Để nhận tư vấn và sở hữu ghế massage Fuji chính hãng, hãy liên hệ theo thông tin sau:

- Website: https://fujigroup.vn/

- Hotline: 1800 1132