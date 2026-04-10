Điều trị thành công ca ngạt sơ sinh nặng bằng kiểm soát nhiệt độ theo mục tiêu

Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công một trường hợp ngạt sơ sinh nặng có tổn thương não do thiếu oxy (HIE), bằng kỹ thuật kiểm soát nhiệt độ theo mục tiêu (hạ thân nhiệt chỉ huy).

Bệnh nhi được điều trị tích cực, tình trạng sức khoẻ cải thiện rõ rệt.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi Nguyễn Thị A. (con đầu, sinh đủ tháng) chào đời tại một cơ sở y tế ở Hà Tĩnh sau quá trình chuyển dạ kéo dài. Khoảng 21 giờ ngày 8/3/2026, trẻ sinh ra trong tình trạng ngạt nặng, ngừng tim, phải cấp cứu hồi sinh tim phổi kéo dài khoảng 20 phút. Sau hồi sức, trẻ vẫn hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng nên được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa do không đảm bảo an toàn để di chuyển ra tuyến Trung ương.

Tại Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch: hôn mê sâu, mất phản xạ, suy hô hấp và tuần hoàn nặng, toan chuyển hóa nặng, kèm xuất huyết não. Trước diễn biến phức tạp, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn liên chuyên khoa, thống nhất tiếp tục hồi sức tích cực và chỉ định áp dụng liệu pháp kiểm soát nhiệt độ theo mục tiêu – một kỹ thuật chuyên sâu trong hồi sức sơ sinh.

Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Các chức năng sống dần ổn định, ý thức và phản xạ phục hồi tốt. Sau 1 tuần, trẻ được cai máy thở, có thể tự bú qua bình. Sau 24 ngày điều trị, bệnh nhi đủ điều kiện xuất viện và được hẹn tái khám theo dõi định kỳ.

Niềm vui vỡ òa với gia đình khi con được “trao thêm cơ hội sống” sau những giờ phút nguy kịch.

Theo các bác sĩ, kiểm soát nhiệt độ theo mục tiêu (hạ thân nhiệt chỉ huy) là một trong những kỹ thuật khó, đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình theo dõi, kiểm soát nghiêm ngặt. Việc duy trì nhiệt độ cơ thể trong ngưỡng tối ưu nhằm hạn chế tổn thương não thứ phát do thiếu oxy, đồng thời hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh. Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình kiểm soát nhiệt độ hoặc cân bằng nội môi cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Do tính phức tạp cao, hiện nay không nhiều cơ sở y tế, kể cả tuyến tỉnh, có thể triển khai thường quy kỹ thuật này.

Tô Hà