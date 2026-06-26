Điều chỉnh thời gian họp chuyên môn, bốc thăm Giải Bóng đá Nhi đồng cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Để phù hợp với điều kiện thực tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có thông báo điều chỉnh thời gian họp chuyên môn, bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá Nhi đồng cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026.

Theo đó, cuộc họp chuyên môn, bốc thăm và xếp lịch thi đấu sẽ diễn ra vào 9 giờ ngày 1/7/2026 tại phòng họp tầng 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (số 101 Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành). Giải đấu vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch từ ngày 4 đến 10/7/2026. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 3457/KHPH ngày 29/5/2026 và Điều lệ giải đã ban hành.

Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị, địa phương, câu lạc bộ tham dự giải chủ động phối hợp, hoàn tất công tác chuẩn bị và tham dự đầy đủ cuộc họp chuyên môn để thống nhất các nội dung liên quan trước khi giải khởi tranh.

Trong khi chờ lễ bốc thăm xác định các bảng đấu, không khí chuẩn bị cho giải đang diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương. Các đội bóng giàu truyền thống như Nghi Sơn, Thạch Thành, Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành, Thiệu Hóa... đều tích cực hoàn thiện lực lượng và tăng cường tập luyện, hướng đến mục tiêu giành thành tích cao.

Đội Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành và Định Hoà tổ chức thi đấu giao lưu vào chiều 25/6.

Mới đây nhất, chiều 25/6 đội bóng Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành đã có trận đấu giao hữu với Định Hòa nhằm rà soát lực lượng.

Nhiều đội bóng khác cũng đang tích cực tổ chức các trận đấu cọ xát để hoàn thiện chuyên môn trước ngày hội bóng đá thiếu nhi lớn nhất tỉnh.