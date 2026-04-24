Diễn tập - Giải pháp trọng tâm nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), diễn tập được xem là một trong những giải pháp thiết thực, trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng kiểm lâm và sự phối hợp của các chủ rừng, người dân theo phương châm “4 tại chỗ”.

Năm 2026, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa lựa chọn thôn Khằm, xã Hồi Xuân là địa điểm tổ chức diễn tập cấp thôn. Là đơn vị miền núi cao, người dân chủ yếu dựa vào phát triển kinh tế rừng nên sau khi được cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm tuyên truyền, phổ biến, các thành phần như dân quân tự vệ, các ban ngành, đoàn thể và người dân địa phương đã tham gia diễn tập PCCCR đầy đủ số lượng, tình huống theo kế hoạch đề ra.

Các lực lượng tham gia diễn tập PCCCR tại thôn Khằm, xã Hồi Xuân.

Toàn bộ lực lượng 80 người được huy động do ông Hà Văn Thìn, Bí thư, Trưởng thôn Khằm làm Tổng chỉ huy được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện chữa cháy rừng như cưa xăng, dao phát, cuốc xẻng, can nước để tham gia các tình huống.

Ông Hà Văn Thìn, Bí thư, Trưởng thôn Khằm cho biết: “Cuộc diễn tập đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể, chủ rừng và Nhân dân trong thôn để chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng được trang bị những kiến thức cơ bản và làm quen với thực tế, sẵn sàng tham gia, hạn chế đến mức thấp nhất khi cháy rừng xảy ra tại địa phương”.

Diễn tập PCCCR tại thôn Khằm, xã Hồi Xuân.

Cùng với thôn Khằm, xã Hồi Xuân, mùa nắng nóng, khô hanh năm 2026, thôn Vân Thượng, xã Thượng Ninh và xã Vân Du được lực lượng chức năng lựa chọn là địa điểm tổ chức diễn tập PCCCR cấp thôn và xã, dự kiến diễn ra trong tháng 5. Đây đều là các địa phương miền núi, thuộc vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.

Ông Mai Duy Biên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thạch Thành cho biết: “Xã Vân Du chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng từ cuối tháng 4 đến hết tháng 7, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 41 - 42 độ C trong thời gian dài, làm cho vật liệu cháy khô nỏ, dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Trong đợt diễn tập sắp tới, chúng tôi chú trọng hướng dẫn cơ sở thực hành các tình huống giả định theo phương châm 4 tại chỗ. Trong quá trình chữa cháy rừng đảm bảo an toàn theo thứ tự ưu tiên: người, tài sản, các công trình, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng”.

Mùa nắng nóng, khô hanh năm 2026, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa chỉ đạo diễn tập PCCCR tại 3 địa phương: thôn Khằm (xã Hồi Xuân), thôn Vân Thượng (xã Thượng Ninh) và xã Vân Du.

Thực hiện Công văn số 5152 ngày 25/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ động tăng cường PCCCR; các công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa và Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa về việc chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp PCCCR trên địa bàn tỉnh, để kịp thời ứng phó các tình huống cháy rừng, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và kỹ năng xử lý tình huống cháy rừng tại cơ sở, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo một số địa phương tổ chức các buổi diễn tập PCCCR.

Căn cứ vào tình hình thực tế, các Hạt kiểm lâm phụ trách các địa phương đã phối hợp với UBND các xã xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản diễn tập phù hợp. Đồng thời huy động lực lượng, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia diễn tập như kiểm lâm, dân quân tự vệ, tổ đội bảo vệ rừng, chủ rừng, người dân; chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức cuộc diễn tập đạt hiệu quả.

