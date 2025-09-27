Diện mạo mới ở Khắc Dũng

Những năm trước đây, Khắc Dũng là thôn đặc biệt khó khăn của xã Hà Long. Nơi đây, người dân tộc Mường chiếm khoảng gần 60% dân số. Được sự quan tâm của Nhà nước, sự nỗ lực vượt khó của người dân, thôn đã có nhiều đổi thay, nhiều nhà cao tầng mọc lên, đường giao thông được mở rộng...

Nhiều hộ dân thôn Khắc Dũng có thu nhập cao nhờ trồng cây ăn quả.

Gia đình anh Quách Văn Giỏi nhiều năm trước thu nhập chỉ nhìn vào ít ruộng và 1ha đất trồng keo. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh nhận thấy đất đai của gia đình mình phù hợp với trồng cây ăn quả, nên mạnh dạn vay vốn ngân hàng để cải tạo đất trồng ổi, bưởi Diễn; mua phân bón để chăm sóc rừng keo; mua bò sinh sản để phát triển chăn nuôi. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật nên cây trồng, vật nuôi của gia đình anh sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với việc phát triển mô hình kinh tế tổng hợp đã mang lại thu nhập cho gia đình anh 400 triệu đồng/năm.

Anh Giỏi cho biết: "Muốn nâng cao thu nhập cho gia đình, bản thân mình phải dám nghĩ, dám làm, nhạy bén với thị trường. Với suy nghĩ đó, tôi đã mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương".

Cùng với gia đình anh Giỏi, nhiều hộ dân trong thôn Khắc Dũng đã nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Qua trao đổi với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khắc Dũng Quách Văn Nhất được biết, để nâng cao thu nhập cho người dân, thôn đã tích cực tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, đưa những cây, con có giá trị vào sản xuất; tích cực vận động người dân tham gia các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật; tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để mở rộng quy mô sản xuất. Thôn hiện có 300ha dứa, ổi, mít, bưởi... Đây là những loại cây giúp nhiều hộ dân trong thôn có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thôn từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,35%. 100% đường giao thông trong thôn được mở rộng và đổ bê tông. Phong trào thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ luôn được duy trì và phát triển, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy.

Chủ tịch UBND xã Hà Long Hoàng Anh Tuấn cho biết: Khắc Dũng hôm nay có nhiều đổi thay rõ nét. Đây là kết quả của sự nỗ lực vượt khó vươn lên của cán bộ, Nhân dân trong thôn. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức XDNTM kiểu mẫu; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường; thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường