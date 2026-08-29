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Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Đặng Trung - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống đang được nhà thầu tăng tốc thi công, hướng tới thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống đang được nhà thầu tăng tốc thi công, hướng tới thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.

Video: Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống nối hai phường Hạc Thành và Đông Quang có tổng chiều dài khoảng 1,5km. Dự án được phê duyệt đầu tư mở rộng năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Theo đó, Đại lộ Lê Lợi có bề rộng 43m bao gồm vỉa hè, tính riêng nền đường rộng 30m với vận tốc thiết kế 50 km/h.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Ghi nhận trên tuyến Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến đường Đặng Việt Châu hiện cơ bản hoàn thành nền đường.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Theo đó, dải phân cách cứng giữa đường đã hình thành, một số vị trí đã được trồng cây xanh, kẻ vạch đường.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Vỉa hè hai bên tuyến cũng đang được lát, bó vỉa.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Cây xanh, điện chiếu sáng, cùng hệ thống đèn tín hiệu giao thông cùng các hạng mục kỹ thuật khác đang được lắp đặt, hoàn thiện.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Phần còn lại của dự án, từ nút giao đường Đặng Việt Châu đến cầu Đống, các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện nền đường và các hạng mục kỹ thuật.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng, nhà thầu tiến hành gia cố nền đường nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Dự án có 2 cây cầu là cầu Cao bắc qua kênh Bắc và cầu Đống bắc qua sông Nhà Lê. Đến nay, cầu Cao đã hoàn thiện cơ bản và đồng bộ với tuyến đường mới.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Đến chiều 28/8, một phần tuyến Đại lộ Lê Lợi đã có các phương tiện lưu thông.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Để đáp ứng yêu cầu thông xe kỹ thuật dịp 2/9, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khẩn trương tại những vị trí còn lại.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 2/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức cấm phương tiện lưu thông trên đoạn này để tạo mặt bằng cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm an toàn.

Diện mạo Đại lộ Lê Lợi mở rộng trước ngày thông xe kỹ thuật

Sau khi hoàn thành, Đại lộ Lê Lợi mở rộng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến trục chính, tăng khả năng kết nối khu vực trung tâm với Cảng hàng không Thọ Xuân, góp phần tạo nên diện mạo đô thị hiện đại.

Đặng Trung - Hoàng Đông

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