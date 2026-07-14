Điểm tựa cho hành trình giảm nghèo bền vững

Từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, hay những cánh rừng được phủ xanh, mô hình chăn nuôi, sản xuất từng bước được hình thành, cuộc sống của nhiều hộ dân đang có những đổi thay tích cực... Đằng sau chuyển biến ấy là sự đồng hành của nguồn vốn tín dụng chính sách (TDCS)- nguồn lực quan trọng giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Hà Văn Dũng ở thôn Trò, xã Giao An được vay vốn chính sách phát triển kinh tế hiệu quả.

Một trong những minh chứng rõ nét cho hiệu quả của nguồn vốn TDCS là câu chuyện của gia đình ông Hà Văn Dũng, thôn Trò, xã Giao An. Trên diện tích hơn 1ha đất rừng, ông đã gây dựng mô hình sản xuất tổng hợp với hàng trăm cây cau lùn, nhiều loại cây ăn quả cùng khu chuồng trại nuôi gần 20 con bò và hơn 10 con dê. Nhìn cơ ngơi hôm nay, ít ai nghĩ rằng gia đình ông từng có những năm tháng chật vật vì thiếu vốn sản xuất. Ông Dũng chia sẻ: “Trước đây cuộc sống của gia đình tôi chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp manh mún, thu nhập bấp bênh, có đất, có sức lao động nhưng việc đầu tư mở rộng sản xuất gặp nhiều khó khăn. Chỉ khi được tiếp cận nguồn vốn TDCS, gia đình mới có điều kiện mua cây giống, con giống, từng bước xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế”.

Từ thực tế cho thấy, những đồng vốn được trao đúng lúc, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có thêm cơ hội khai thác tiềm năng đất đai, mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây cũng là một trong hàng chục nghìn trường hợp được hưởng lợi từ nguồn vốn TDCS trong những năm qua.

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả TDCS trong giai đoạn mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã góp phần đưa chính sách đến gần hơn với người dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn. Tính đến đầu tháng 7/2026, tổng dư nợ TDCS đạt gần 18.023 tỷ đồng, tăng gần 1.515 tỷ đồng; doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 3.658,8 tỷ đồng với 47.400 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì việc làm cho 3.474 lao động; 185 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; 93 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; hỗ trợ cải tạo, xây dựng 25.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Cùng với việc mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả nguồn vốn, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh cũng từng bước đổi mới phương thức quản lý theo hướng sát cơ sở, gần người dân hơn. Một kết quả quan trọng trong triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW là việc hoàn thành thành lập 166/166 ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH theo mô hình mới. Đây không chỉ là bước kiện toàn về tổ chức mà còn tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý, đưa hoạt động chỉ đạo, giám sát tín dụng chính sách đến gần hơn với cơ sở- nơi chính quyền và các tổ chức liên quan có điều kiện nắm bắt sát hơn nhu cầu, hoàn cảnh của từng đối tượng thụ hưởng.

Phó giám đốc NHCSXH Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Thanh cho biết: “Sức mạnh của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới không chỉ nằm ở nguồn vốn, mà quan trọng hơn là sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị. Khi cấp ủy quyết liệt, chính quyền chủ động và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt, tín dụng chính sách sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân”.

Có thể thấy, phía sau những con số về nguồn vốn, dư nợ hay số lượt khách hàng được thụ hưởng là những câu chuyện đổi thay trong từng gia đình, từng vùng quê. Đó là những hộ dân có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, những lao động có thêm cơ hội việc làm, những học sinh, sinh viên được tiếp sức đến trường; đồng thời cũng là niềm tin được vun đắp từ một chính sách nhân văn, thiết thực.

Không chỉ mang đến nguồn lực để đầu tư sản xuất, TDCS còn mở ra cơ hội để người dân mạnh dạn phát huy tiềm năng, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Từ sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng nỗ lực vươn lên của người dân, nguồn vốn ưu đãi được đưa đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, góp phần tạo thêm những chuyển biến tích cực trong công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế ở các địa phương.

Bài và ảnh: Đức Thanh