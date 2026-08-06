Phường Hàm Rồng tổ chức lễ dâng hương tại di tích đền Hạ

Sáng 6/8 (tức ngày 24/6 năm Bính Ngọ), UBND phường Hàm Rồng tổ chức lễ dâng hương tại di tích đền Hạ, tưởng niệm thần Đông Thượng Trấn Hiển Linh Ứng đại vương cùng các vị thần được phối thờ. Đây là hoạt động tín ngưỡng truyền thống được địa phương duy trì hằng năm, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa và giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hàm Rồng Nguyễn Việt Hùng đánh trống khai hội.

Đền Hạ, trước đây thuộc làng Dương Xá (nay là phường Hàm Rồng), là nơi thờ thần Đông Thượng Trấn Hiển Linh Ứng đại vương.

Theo truyền thuyết, vào niên hiệu Vĩnh Trị (1676-1680) dưới triều vua Lê Hy Tông, sau một trận đại hồng thủy, bài vị của thần theo dòng nước trôi về chân núi. Người dân coi đây là điềm lành, rước bài vị lên bờ lập miếu thờ và gìn giữ hương khói cho đến ngày nay.

Ngoài thần Đông Thượng Trấn Hiển Linh Ứng đại vương, đền Hạ còn phối thờ Đô Bác Trịnh Phủ tôn thần và Quý Minh tôn thần.

Hằng năm, vào ngày 24/6 âm lịch địa phương tổ chức lễ dâng hương và tế lễ nhằm tưởng nhớ công đức các vị thần; đồng thời cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Nghi thức tế lễ thần Đông Thượng Trấn Hiển Linh Ứng đại vương và các vị được phối thờ tại đền Hạ.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo Nhân dân và Phật tử đã thành kính dâng hương, tham gia các nghi thức tế lễ truyền thống.

Thông qua việc duy trì các nghi lễ truyền thống, phường Hàm Rồng tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần đưa di tích đền Hạ trở thành điểm sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa gắn bó với đời sống cộng đồng.

Phương Anh