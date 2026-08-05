[Podcast Tản văn] Bên dốc hạ chờ thu
(Baothanhhoa.vn) - Khi những hàng cây ven đường khoác lên mình tấm áo choàng với sắc vàng ươm của nắng, vàng mơ của cúc. Những cành phượng le lói thắp lên đốm lửa cuối cùng. Những thân sen tàn trên hồ để tái tạo mùa sau và dàn đồng ca ve sầu buông đàn chìm vào giấc ngủ.... là lúc chúng ta tạ từ mùa hạ, để đón thu sang. Sự lặng lẽ trong khúc giao mùa ấy càng thêm thấm đượm qua từng câu chữ trong tản văn “Bên dốc hạ chờ thu” của tác giả Lê Phương Liên mà các bạn nghe sau đây qua giọng đọc của Tuấn Tú.
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