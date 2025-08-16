Điểm đến tâm linh hấp dẫn nơi cửa ngõ xứ Thanh

Với những giá trị về lịch sử, văn hóa và lối kiến trúc cổ kính, đền Rồng, đền Nước ở thôn Nghĩa Đụng, xã Hà Long đã trở thành điểm đến hấp dẫn nơi cửa ngõ xứ Thanh, thu hút đông đảo Nhân dân địa phương và du khách gần xa.

Nghi thức rước kiệu từ đền Rồng sang đền Nước.

Theo các cụ cao niên trong thôn Nghĩa Đụng kể lại, sở dĩ gọi tên là đền Rồng vì vị trí đền tọa lạc ngay sát chân núi Rồng; đền Nước là do đền nằm ngay trước hang đá - nơi đầu nguồn của dòng suối khe Năn với làn nước trong xanh quanh năm. Trước kia, đền Rồng, đền Nước được dựng trong hang núi, Nhân dân sử dụng lòng hang bằng phẳng lập nơi thờ phụng. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân, chính quyền địa phương xã Hà Long đã kêu gọi Nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp công đức phục dựng lại đền ngay dưới chân núi.

Đền Rồng là nơi thờ Mẫu Thượng Ngàn, còn được gọi là Lâm Cung Thánh Mẫu, hay là Mẫu Đệ Nhị cai quản miền rừng núi, gắn bó với con người cùng cỏ, cây, chim, thú. Bà là một nhân vật mang tính huyền thoại, đóng vai trò quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu, được nhiều người tôn thờ và coi là hồn thiêng của sông núi. Không chỉ có giá trị về lịch sử, văn hóa mà đền Rồng còn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nằm trong khung cảnh sơn thủy hữu tình. Với địa thế “Hậu tựa sơn, tiền đạp thủy", phía trước là cây cầu vắt qua dòng suối khe Năn và sau lưng là núi Rồng dựng đứng sừng sững đã tạo nên một không gian thơ mộng. Hòa chung trong không gian hữu tình đó, với lối kiến trúc xây bằng đá đã tạo cho đền Rồng nét cổ kính nhưng vô cùng linh thiêng. Qua nhiều lần tôn tạo, đến nay đền Rồng gồm các công trình: nghi môn, sân, nhà mẫu, đền Đức Ông, nhà thờ phật, nhà kho...

Sau khi chiêm bái đền Rồng, men theo lối nhỏ bên sườn núi khoảng 500m, du khách đến với đền Nước nằm bên cạnh một sườn núi sát với con suối quanh năm trong mát. Trong không gian thanh tịnh, đền Nước giúp cho con người trở nên nhẹ nhàng, thư giãn, xóa bỏ những mệt mỏi, áp lực của cuộc sống đời thường. Ông Bùi Văn Kình, Phó trưởng Tiểu ban quản lý Di tích đền Rồng, đền Nước, cho biết: “Đền Nước là nơi thờ Mẫu Thoải hay còn được gọi là Mẫu Đệ Tam cai quản vùng sông nước. Ngoài những giá trị văn hóa tâm linh, đền Nước cũng là địa điểm tham quan hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Tại vách núi phía sau đền Nước có mạch nước ngầm trong xanh, không bao giờ cạn nước và tại đây không biết từ bao giờ đã xuất hiện những đàn cá thần đến sinh sống”.

Vừa thích thú ngắm nhìn và chụp ảnh cùng đàn cá, chị Lê Thị Vinh, ở phường Hạc Thành, cho biết: “Không chỉ tìm hiểu về di tích lịch sử, văn hóa của đền, gia đình tôi cũng rất thích không gian nơi đây, được ngắm nhìn hàng nghìn con cá với hình dáng lạ mắt, vây miệng có màu hồng, thân cá có màu lấp lánh ánh vàng bơi tung tăng dưới làn nước trong xanh. Không chỉ gia đình tôi mà chắc hẳn ai đến đây cũng muốn nhiều lần quay trở lại và giới thiệu cho bạn bè điểm du lịch tâm linh hấp dẫn ngay cửa ngõ xứ Thanh này”.

Thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân, đền Rồng, đền Nước luôn được chính quyền địa phương xã Hà Long quan tâm, bảo tồn và phát huy bằng nhiều việc làm thiết thực. Đặc biệt hàng năm, vào ngày 24/2 âm lịch, xã tổ chức lễ hội đền Rồng, đền Nước với nghi thức rước kiệu từ đền Rồng sang đền Nước, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Đến với lễ hội, mọi người đều cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhân khang, vật thịnh.

Đền Rồng, đền Nước là một trong 5 điểm di tích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh trên địa bàn xã Hà Long đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 1993. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích đền Rồng, đền Nước không chỉ góp phần quảng bá, giới thiệu mảnh đất, con người Hà Long, phát triển văn hóa với du lịch mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển

Bài và ảnh: Trung Hiếu