Điểm danh những "siêu phẩm" tai nghe làm mưa làm gió 4 tháng đầu năm 2026

Galaxy Buds 4 Pro là một trong những mẫu tai nghe nổi bật trong 4 tháng đầu năm 2026. Bên cạnh đó, thị trường còn chứng kiến nhiều “siêu phẩm” đến từ Bose và các thương hiệu lớn khác. Bài viết dưới đây sẽ điểm qua những siêu phẩm “làm mưa làm gió” trên thị trường hiện nay.

Tai nghe Galaxy Buds 4 Pro

Galaxy Buds 4 Pro tiếp tục là dòng tai nghe cao cấp của Samsung trong năm 2026. Dưới đây là những điểm sáng giúp mẫu tai nghe bluetooth này tạo dấu ấn trên thị trường.

Chống ồn chủ động (ANC) tối ưu theo môi trường

Galaxy Buds 4 Pro được nâng cấp hệ thống chống ồn chủ động (ANC) với công nghệ Adaptive ANC thế hệ mới. Nhờ đó, tai nghe có thể tự động điều chỉnh mức độ khử ồn tùy theo môi trường như văn phòng, đường phố hay phương tiện công cộng.

Công nghệ Adaptive ANC 2.0 tối ưu trải nghiệm

Bên cạnh đó, Samsung tích hợp thêm tính năng Ambient Sound thông minh kết hợp AI, cho phép nhận diện giọng nói và tự động giảm ANC khi người dùng giao tiếp. Công nghệ Voice Detect cùng thuật toán học máy giúp phân biệt tiếng người và tiếng ồn nền, không làm gián đoạn các tương tác xung quanh.

Âm thanh Hi-Res và công nghệ xử lý AI nâng cao

Khả năng tái tạo chi tiết trên Galaxy Buds 4 Pro được nâng tầm với hỗ trợ âm thanh Hi-Res. Nhờ codec riêng và phần cứng được nâng cấp, thiết bị mang lại chất âm rõ ràng, cân bằng và phù hợp với nhiều thể loại nhạc.

Ngoài ra, tai nghe còn tích hợp công nghệ AI để tối ưu âm thanh theo nội dung và thói quen người dùng. Hệ thống có thể tự động điều chỉnh EQ, cải thiện độ rõ của giọng nói khi gọi điện và nâng cao trải nghiệm nghe trong thời gian dài.

Hệ thống AI trên Galaxy Buds 4 Pro còn học hỏi từ môi trường sử dụng để đưa ra thiết lập phù hợp. Khi người dùng di chuyển giữa các không gian khác nhau, AI có thể nhận diện sự thay đổi của tiếng ồn và chủ động điều chỉnh mức khử ồn cũng như âm lượng.

Tai nghe Galaxy Buds 4

Galaxy Buds 4 hướng đến phân khúc người dùng phổ thông với sự cân bằng giữa thiết kế, tính năng và giá bán. Những điểm sáng dưới đây đã giúp chiếc tai nghe chinh phục người dùng trong nửa đầu năm 2026:

Thiết kế gọn nhẹ, tối ưu trải nghiệm đeo cả ngày

Galaxy Buds 4 được thiết kế nhỏ gọn, tinh giản nhằm mang lại cảm giác đeo thoải mái trong thời gian dài. Trọng lượng nhẹ cùng kiểu dáng công thái học giúp tai nghe ôm sát tai, hạn chế tình trạng cấn hoặc rơi khi di chuyển.

Tai nghe Bluetooth Galaxy Buds 4 có thiết kế nhỏ gọn

Bên cạnh đó, phần housing được hoàn thiện theo hướng tối giản, dễ phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Hộp sạc nhỏ gọn giúp tăng tính di động, thuận tiện mang theo trong túi áo hoặc balo khi sử dụng hằng ngày.

Kết nối ổn định, tương thích tốt trong hệ sinh thái

Galaxy Buds 4 hỗ trợ kết nối Bluetooth ổn định, cho khả năng ghép đôi nhanh với các thiết bị Android, đặc biệt là dòng Galaxy. Nhờ công nghệ Bluetooth LE Audio và codec SSC, tai nghe đảm bảo độ trễ thấp và chất lượng truyền tải ổn định.

Ngoài ra, khi sử dụng trong hệ sinh thái Samsung, người dùng có thể tận dụng các tính năng như Auto Switch để chuyển đổi giữa điện thoại, tablet hay laptop. Điều này giúp trải nghiệm liền mạch hơn, đặc biệt với người dùng đang sở hữu nhiều thiết bị Galaxy.

Tai nghe Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

Tai nghe Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen) đại diện cho hướng đi “tập trung trải nghiệm” của Bose trong phân khúc cao cấp. Sản phẩm không chạy theo thông số đơn thuần mà tối ưu trực tiếp vào những yếu tố người dùng cảm nhận rõ nhất.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds có tính năng khử ồn bằng AI

Hệ thống chống ồn chủ động nâng cấp với khả năng thích ứng theo môi trường (Adaptive ANC). Đồng thời, công nghệ CustomTune sẽ tự động “đo” cấu trúc tai người dùng để tinh chỉnh âm thanh cá nhân hóa.

Không chỉ dừng ở đó, Bose còn tích hợp Immersive Audio tái tạo hiệu ứng như đang nghe trong không gian rộng. Kết hợp cùng SpeechClarity, hệ thống micro lọc ồn khi gọi điện giúp giọng nói rõ ràng hơn trong môi trường nhiều tạp âm.

Tạm kết

Trên đây là những cái tên đang “làm mưa làm gió” trên thị trường tai nghe với Galaxy Buds 4 Pro, Galaxy Buds 4 và Bose. Mỗi chiếc tai nghe đều mang đến trải nghiệm riêng, từ ANC đến chất âm và tính năng AI. Việc lựa chọn phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và hệ sinh thái mà người dùng đang sử dụng.