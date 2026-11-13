Top 4 thương hiệu mái Panel nhẹ, bền, chống nóng hiệu quả

Làm mát cho ngôi nhà hay nhà xưởng không chỉ dừng lại ở việc lắp thêm điều hòa, mà nên bắt đầu từ giải pháp chống nóng cho mái. Mái Panel với lõi PU cách nhiệt giúp hạn chế nhiệt truyền xuống không gian bên dưới, đồng thời có trọng lượng nhẹ và thời gian thi công nhanh.

Khi lựa chọn mái Panel, người mua nên quan tâm đến độ dày, chất lượng lõi cách nhiệt, khả năng chống nóng, độ bền. Đây cũng là những tiêu chí giúp phân biệt rõ hơn giữa các thương hiệu đang có trên thị trường.

Mái panel Kosmos có những dòng nào và có đặc điểm gì nổi bật?

Mái Panel Kosmos có 1 dòng 8 sóng màu xám, được sản xuất với cấu tạo 3 lớp gồm hai bề mặt thép mạ kẽm và lõi PU Polyurethane mật độ 40kg/m3. Hệ thống mái được hoàn thiện với bộ 4 phụ kiện đồng bộ gồm nắp bịt đầu che xốp, nẹp U bọc mép, nóc mái phủ đỉnh chữ A và nẹp U bịt đầu xử lý mặt cắt.

Sản phẩm có chiều dài tiêu chuẩn 3,95m và 5,95m, đồng thời có thể cắt theo kích thước yêu cầu để phù hợp hơn với từng công trình. Nhờ đó, quá trình thi công có thể hạn chế mối nối, giảm công cắt chỉnh tại công trường và rút ngắn thời gian lắp đặt. Lõi PU nằm giữa tấm mái có hệ số dẫn nhiệt thấp, giúp hạn chế truyền nhiệt và đạt cấp cháy B2 theo DIN 4102-1. Bên cạnh đó, vật liệu có chỉ số cách âm Rw đạt 28 – 35dB, góp phần giảm tiếng ồn truyền xuống không gian bên dưới khi trời mưa lớn.

Bộ sưu tập sản phẩm mái Panel Kosmos.

Mái panel SunPanel phù hợp với dòng công trình nào?

Mái Panel SunPanel là giải pháp phù hợp cho các công trình công nghiệp và dân dụng cần chống nóng, giảm tiếng ồn và đẩy nhanh tiến độ xây dựng như nhà xưởng, kho hàng, nhà máy, nhà công nghiệp, nhà thép tiền chế... Sản phẩm hiện có 4 dòng chính gồm Panel EPS, Panel EPS chống cháy lan, Panel bông thủy tinh và Panel bông khoáng, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Nhờ trọng lượng tương đối nhẹ, tấm Panel thuận tiện vận chuyển, nâng hạ và lắp đặt, giúp tiết kiệm nhân công, chi phí thi công. Phần lõi cách nhiệt hỗ trợ hạn chế truyền nhiệt qua mái, đồng thời khả năng cách âm đạt khoảng 27,52dB. Ngoài ra, hệ thống liên kết và phụ kiện đồng bộ tạo độ khít giữa các tấm, tăng khả năng bảo vệ công trình khi mưa lớn.

Bộ sưu tập sản phẩm mái SunPanel.

Vì sao mái panel Tonmatpan đáp ứng tốt nhu cầu chống nóng?

Mái Panel Tonmatpan có cấu tạo 3 lớp gồm tôn mặt trên, lõi cách nhiệt ở giữa và lớp tôn hoặc giấy bạc mặt dưới. Phần lõi sử dụng các vật liệu như PU, PIR, EPS, XPS, bông khoáng hoặc bông thủy tinh, giúp hạn chế truyền nhiệt, đồng thời hỗ trợ cách âm và giảm tiếng ồn khi trời mưa. Sản phẩm có 4 dòng chính: Tấm lợp 3 sóng, 5 sóng, 5 sóng LOCKVIT tích hợp mũ chụp vít và 6 sóng.

Bên cạnh khả năng chống nóng, mái Panel Tonmatpan còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực như giảm đến 80% tiếng ồn khi mưa lớn, hạn chế hấp thụ và truyền nhiệt giúp tiết kiệm chi phí điện vào mùa hè.

Bộ sưu tập sản phẩm mái Tonmatpan.

Tấm lợp mái Javta có những mẫu mã và phân loại nào?

Tấm lợp mái Javta có 3 dòng chính gồm: Tấm lợp Glasswool - Rockwool - EPS 5 sóng, tấm lợp PU 2 sóng KLipLock và tấm lợp PU 5 sóng, 11 sóng. Mỗi dòng có thiết kế riêng, đáp ứng yêu cầu khác nhau về kết cấu và thẩm mỹ mái. Sản phẩm phù hợp ứng dụng tại các công trình dân dụng và công nghiệp.

Trong quá trình sử dụng, vật liệu Javta ghi điểm nhờ lớp lõi dày mang lại khả năng cách âm ấn tượng, triệt tiêu tiếng ồn ngoại cảnh hiệu quả. Kết cấu bền bỉ của tấm mái giúp chịu tải trọng và lực va đập cao. Đặc biệt, thiết kế khóa âm ẩn của dòng KLipLock không bắn vít xuyên bề mặt, giải quyết triệt để nguy cơ thấm dột tại vị trí chân vít.

Bộ sưu tập sản phẩm mái Javta.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu Nội Ngoại Thất Việt Nam chia sẻ: “Với vật liệu lợp mái ngoài trời, độ bền không chỉ phụ thuộc vào lõi cách nhiệt mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng tôn nền, lớp mạ bảo vệ và hệ sơn phủ bề mặt. Đối với mái Panel, cần kiểm tra đồng thời hai mặt tôn, độ dày vật liệu và khả năng bảo vệ bề mặt trước tác động của môi trường.

Khách Hàng nên ưu tiên tham khảo mẫu thật tại các kho vật liệu uy tín để quan sát màu sắc, độ hoàn thiện lớp sơn và kiểm tra thông số kỹ thuật. Điều này giúp hạn chế lựa chọn nhầm sản phẩm chỉ có hình thức tương tự nhưng khác biệt về cấu tạo.”

4 thương hiệu Kosmos, SunPanel, Tonmatpan và Javta đều cung cấp các dòng mái Panel cách nhiệt hướng đến nhu cầu lợp mái nhẹ, hỗ trợ chống nóng và tối ưu thời gian thi công. Khách hàng nên căn cứ vào nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế của công trình để so sánh và lựa chọn dòng mái Panel phù hợp.