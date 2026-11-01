Mua iPhone 18 Pro tại CellphoneS và hưởng ưu đãi lên đến 50% khi mua phụ kiện và thiết bị công nghệ

iPhone 18 Pro tại CellphoneS đang có nhiều chương trình khuyến mãi với mức ưu đãi lên đến 50%. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tận dụng các chính sách thanh toán, trả góp cũng như thu cũ đổi mới để tiết kiệm chi phí khi mua sản phẩm. Cùng tìm hiểu chi tiết chương trình dành cho iPhone 18 Pro trong bài viết dưới đây.

iPhone 18 Pro tung DEAL giảm 50% tại CellphoneS

Khi mua iPhone 18 Pro tại CellphoneS, khách hàng có thể tiết kiệm thêm chi phí với chương trình Mua kèm giá sốc với giá giảm lên đến 50%, áp dụng cho nhiều phụ kiện và thiết bị công nghệ. Các sản phẩm ưu đãi đa dạng bao gồm vòng đeo tay thông minh, tai nghe không dây TWS và đồng hồ thông minh Huawei.

Nguồn: Sforum

Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ mua kèm SIM với mức giảm thêm lên đến 50.000đ. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn muốn trang bị thêm phụ kiện và thiết bị công nghệ với chi phí tiết kiệm khi mua iPhone 18 Pro.

Các chương trình ưu đãi hấp dẫn khác cho iPhone 18 Pro

Bên cạnh các chương trình giảm giá, CellphoneS còn mang đến nhiều quyền lợi khi chọn mua iPhone 18 Pro. Dưới đây là một số chính sách đáng chú ý giúp tiết kiệm thêm chi phí:

• Thu cũ đổi mới: Nhận mức trợ giá lên đến 5.000.000đ khi đổi điện thoại cũ để nâng cấp lên iPhone 18 Pro.

• Ưu đãi thanh toán: Tiết kiệm thêm khi sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng đối tác hoặc ví điện tử, với mức ưu đãi đến 2.000.000 đồng.

• Ưu đãi mua sim: Chi thêm 30.000đ nhận SIM/eSIM 5G VNSKY, tặng 3GB data/ngày, 500 phút gọi và miễn phí 30 ngày đầu. Lưu ý ưu đãi chỉ áp dụng tại cửa hàng.

iPhone 18 Pro đang có sẵn hàng tại CellphoneS

iPhone 18 Pro hiện có sẵn tại CellphoneS với 4 phiên bản dung lượng bộ nhớ, mang đến nhiều lựa chọn lưu trữ tùy theo nhu cầu của từng người dùng. Bên cạnh đó, sản phẩm có 2 tùy chọn màu sắc, giúp khách hàng dễ dàng chọn phiên bản phù hợp với sở thích cá nhân.

Từ nhu cầu sử dụng cơ bản đến lưu trữ nhiều hình ảnh, video và ứng dụng, các phiên bản đều đáp ứng những mục đích sử dụng khác nhau.

Nguồn: Sforum

Giá iPhone 18 Pro tại CellphoneS bao nhiêu?

Giá iPhone 18 Series tại CellphoneS có sự khác biệt tùy theo dòng máy cũng như dung lượng bộ nhớ. Các phiên bản được niêm yết trong 38.890.000đ đến 80.990.000đ với mức 2TB. Dưới đây là giá bán từng phiên bản iPhone 18 Pro với iPhone 18 Pro Max.

Giá iPhone 18 Pro tại CellphoneS:

Phiên bản Giá iPhone 18 Pro tại CellphoneS iPhone 18 Pro 256GB 38.890.000đ iPhone 18 Pro 512GB 45.490.000đ iPhone 18 Pro 1TB 58.490.000đ iPhone 18 Pro 2TB 77.990.000đ

Giá iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS:

Phiên bản Giá iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS iPhone 18 Pro Max 256GB 41.990.000đ iPhone 18 Pro Max 512GB 48.490.000đ iPhone 18 Pro Max 1TB 61.490.000đ iPhone 18 Pro Max 2TB 80.990.000đ

Mua iPhone 18 Pro chính hãng, giá tốt tại CellphoneS

CellphoneS là địa chỉ phân phối iPhone 18 Pro chính hãng, giúp bạn dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu. Sản phẩm có nhiều tùy chọn bộ nhớ, đáp ứng nhu cầu lưu trữ ứng dụng, hình ảnh hay các tài liệu cá nhân.

Khi muốn sở hữu, bạn nên đến trực tiếp cửa hàng kiểm tra iPhone 18 Pro để xem các tính năng nâng cấp. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn thông tin sản phẩm cũng như hỗ trợ thủ tục mua hàng. Trước khi thanh toán, nên kiểm tra giá bán, tình trạng hàng hay chính sách bảo hành của phiên bản mong muốn.

Nguồn: Sforum

Nhìn chung, iPhone 18 Pro tại CellphoneS đang có nhiều chương trình khuyến mãi với mức giảm đến 50%. Nếu muốn sở hữu, bạn có thể áp dụng thu cũ đổi mới, ưu đãi thành viên hoặc mua kèm phụ kiện để tiết kiệm chi phí. Ghé CellphoneS gần nhất hoặc truy cập trang chủ để lựa chọn phiên bản iPhone 18 Pro phù hợp.

Nguồn: CellphoneS