Nên mua vòng tay thông minh nhỏ gọn hay lên đời đồng hồ Xiaomi?

Đồng hồ Xiaomi và vòng đeo tay thông minh đều hỗ trợ theo dõi sức khỏe, nhưng lại hướng đến những nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong khi vòng tay ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, smartwatch mang đến nhiều tiện ích khi kết nối với điện thoại. Vậy đâu là lựa chọn phù hợp của bạn, cùng theo dõi chi tiết trong bài viết sau!

Sự khác biệt giữa vòng tay thông minh và đồng hồ thông minh Xiaomi

Vòng tay thông minh và đồng hồ thông minh Xiaomi có những điểm khác biệt đáng chú ý về thiết kế, tính năng và trải nghiệm sử dụng. Việc so sánh từng tiêu chí sẽ giúp bạn xác định thiết bị phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Thiết kế và màn hình

Đồng hồ Xiaomi thường sở hữu màn hình lớn, giúp bạn dễ dàng đọc thông báo và quan sát các thông tin hiển thị. Bên cạnh đó, kiểu dáng mặt tròn hoặc vuông trên Xiaomi Watch cũng mang đến vẻ ngoài hiện đại, phù hợp với nhiều phong cách sử dụng.

Smartwatch sở hữu màn hình lớn hơn vòng đeo tay.

Trong khi đó, vòng tay thông minh có thiết kế thuôn dài, nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ nên ít gây vướng víu khi đeo liên tục. Nhờ đặc điểm này, thiết bị khá phù hợp với những ai thường xuyên vận động hoặc muốn theo dõi giấc ngủ vào ban đêm.

Theo dõi sức khỏe

Đồng hồ Xiaomi hỗ trợ theo dõi nhiều chỉ số sức khỏe như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), giấc ngủ và hoạt động thể chất hằng ngày. Ngoài những tính năng cơ bản, một số phiên bản còn cung cấp công cụ phân tích luyện tập chi tiết hơn, giúp bạn theo dõi tiến độ và điều chỉnh cường độ vận động phù hợp.

Đối với vòng tay thông minh thì vẫn đáp ứng các nhu cầu phổ biến như đếm bước chân, theo dõi nhịp tim, giấc ngủ và ghi nhận lượng calo tiêu hao. Nếu chủ yếu duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và quan sát các chỉ số sức khỏe, vòng tay vẫn đáp ứng khá tốt mà không cần đầu tư cho những tính năng nâng cao.

GPS và khả năng nghe gọi

Đồng hồ Xiaomi có lợi thế về khả năng định vị khi nhiều phiên bản tích hợp GPS, hỗ trợ ghi lại lộ trình chạy bộ hoặc đạp xe mà không cần mang theo điện thoại. Ngoài ra, một số mẫu đồng hồ thông minh còn trang bị loa và micro để bạn nhận cuộc gọi Bluetooth ngay trên cổ tay khi điện thoại được kết nối.

Đồng hồ thông minh tích hợp định vị ghi lại lộ trình chính xác.

Trong khi đó, vòng đeo tay thông minh thường tập trung vào việc hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn và các ứng dụng từ điện thoại. Với những phiên bản không tích hợp GPS, bạn cần kết nối điện thoại để ghi nhận lộ trình, nhưng vẫn có thể theo dõi các hoạt động thể chất cơ bản.

Thời lượng pin và giá bán

Đồng hồ Xiaomi thường có mức giá cao hơn vòng tay thông minh phổ thông do sở hữu màn hình lớn và nhiều tiện ích mở rộng. Tuy nhiên, các tính năng như GPS, nghe gọi Bluetooth và màn hình luôn bật Always-On Display (AOD) sẽ làm tăng mức tiêu thụ năng lượng.

Ngược lại, vòng tay thông minh thường có giá dễ tiếp cận hơn, phù hợp với người muốn trải nghiệm thiết bị đeo mà không cần đầu tư quá nhiều. Nhờ thiết kế và hệ thống tính năng đơn giản hơn, nhiều mẫu còn có thời lượng pin dài, giúp bạn hạn chế việc sạc thường xuyên.

Nên mua vòng tay thông minh hay đồng hồ Xiaomi?

Đồng hồ Xiaomi phù hợp với những ai muốn trải nghiệm màn hình lớn cùng nhiều tiện ích hỗ trợ công việc, liên lạc và luyện tập hằng ngày. Đặc biệt, các mẫu có GPS và nghe gọi Bluetooth sẽ hữu ích với người thường xuyên di chuyển, tập thể thao ngoài trời hoặc cần tương tác nhanh với điện thoại.

Cân nhắc thiết kế và tính năng trước khi mua.

Ngược lại, vòng tay thông minh là lựa chọn hợp lý nếu bạn ưu tiên thiết kế nhỏ gọn, thời lượng pin dài và khả năng theo dõi sức khỏe cơ bản. Với mức giá dễ tiếp cận, thiết bị này phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc những ai muốn theo dõi hoạt động hằng ngày mà không cần nhiều tính năng mở rộng.

Đồng hồ Xiaomi phù hợp với người cần nhiều tiện ích, trong khi vòng tay thông minh ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn và pin dài. Tùy vào nhu cầu sử dụng và ngân sách, bạn có thể cân nhắc lựa chọn thiết bị phù hợp. Bạn có thể tham khảo thêm các mẫu vòng tay và đồng hồ thông minh tại CellphoneS với mức giá ưu đãi.

Nguồn: CellphoneS