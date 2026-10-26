Masstel Izi dưới 500 nghìn: Top 5 điểm giúp sản phẩm này hút khách?

Masstel Izi là mẫu điện thoại phổ thông có giá dưới 500 nghìn đồng, phù hợp với nhu cầu liên lạc cơ bản. Dù sở hữu thiết kế đơn giản và ít tính năng hiện đại, sản phẩm vẫn có những ưu điểm riêng trong phân khúc giá rẻ. Vậy đâu là 5 điểm giúp Masstel Izi thu hút người dùng?

Top 5 điểm giúp Việt Masstel Izi dưới 500 nghìn hút khách

Masstel Izi hướng đến người dùng có nhu cầu liên lạc cơ bản và ưu tiên sự tiện lợi với một số ưu điểm như sau:

Bàn phím to, chữ số rõ nét

Điện thoại Masstel dòng Izi sở hữu thiết kế bàn phím vật lý với các phím bấm tách biệt, giúp người dùng thao tác thuận tiện khi gọi điện hoặc nhắn tin. Cách bố trí đơn giản cũng giúp người mới sử dụng điện thoại phổ thông dễ làm quen, không mất nhiều thời gian tìm hiểu.

Bên cạnh kích thước phím bấm, các ký tự được in rõ ràng giúp việc nhận diện số và chữ thuận tiện hơn. Đây là ưu điểm phù hợp với người lớn tuổi, người có nhu cầu sử dụng điện thoại đơn giản hoặc muốn sở hữu một thiết bị liên lạc dự phòng.

Độ bền cao với nhiều tiện ích đi kèm

Masstel Izi có thiết kế nhỏ gọn, vỏ ngoài bằng nhựa và cấu trúc tương đối đơn giản, thuận tiện mang theo khi đi làm, đi học hoặc di chuyển. So với smartphone có màn hình cảm ứng lớn, điện thoại phổ thông cũng giúp người dùng giảm bớt nỗi lo hư hỏng màn hình trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Ngoài chức năng nghe gọi, một số phiên bản Masstel Izi còn được trang bị các tiện ích như đèn pin, đài FM hoặc hỗ trợ hai SIM. Những tính năng này đáp ứng thêm các nhu cầu thiết thực mà không đòi hỏi người dùng phải làm quen với hệ điều hành phức tạp.

Pin bền bỉ, thời gian chờ lâu

Điện thoại phổ thông thường có lợi thế về thời lượng pin nhờ màn hình nhỏ và phần cứng không tiêu thụ nhiều năng lượng như smartphone. Với Masstel Izi, cấu hình phục vụ chủ yếu cho nhu cầu nghe gọi giúp máy phù hợp với người muốn hạn chế việc sạc pin thường xuyên.

Trang bị viên pin từ 1.000 mAh trở lên, dòng điện thoại cho thời gian chờ và sử dụng thoải mái qua nhiều ngày mà không phải sạc liên tục. Nếu chủ yếu dùng để liên lạc hoặc làm điện thoại dự phòng, Masstel Izi sẽ là chân ái.

Hỗ trợ kết nối 4G (VoLTE)

Trong bối cảnh mạng 2G tại Việt Nam đã được tắt theo lộ trình, khả năng kết nối 4G trở thành tiêu chí cần quan tâm khi chọn mua điện thoại phổ thông. Những phiên bản Masstel Izi hỗ trợ 4G và VoLTE có thể thực hiện cuộc gọi thoại qua mạng 4G, giúp người dùng tiếp tục liên lạc trên hạ tầng mạng phù hợp.

VoLTE cho phép truyền tải cuộc gọi thoại qua mạng 4G, góp phần cải thiện chất lượng âm thanh và rút ngắn thời gian kết nối trong điều kiện đáp ứng đủ yêu cầu. Nhờ đó, Masstel Izi đáp ứng nhu cầu nghe gọi cơ bản, phù hợp với người dùng ưu tiên sự ổn định và tiện lợi trong quá trình liên lạc hằng ngày.

Mức giá siêu rẻ

Một trong những lợi thế của Masstel Izi là mức giá thuộc phân khúc điện thoại phổ thông giá rẻ, phù hợp với người có ngân sách hạn chế. Một số mẫu máy trong dòng như Masstel Izi 15, Masstel Izi 16 4G hay Masstel Izi S5 4G có giá khoảng 380.000-450.000 đồng.

Với mức chi phí này, Masstel Izi dễ dàng tiếp cận với học sinh, sinh viên, người lớn tuổi hoặc người cần điện thoại phụ để nghe gọi. Được biết, nếu xảy ra hư hỏng trong quá trình sử dụng, chi phí sửa chữa hoặc thay thế linh kiện cho máy cũng không quá cao.

Mua điện thoại Masstel Izi giá hấp dẫn tại CellphoneS

CellphoneS phân phối nhiều mẫu điện thoại phổ thông Masstel, phù hợp với nhu cầu nghe gọi cơ bản và sử dụng làm máy phụ. Trong đó, Masstel Izi S8 có giá 485.000 đồng, Masstel Izi 15 giá 450.000 đồng, còn Masstel Izi T5 Plus 4G và Masstel Izi T8 cùng có giá 530.000 đồng.

Ngoài giá bán dễ tiếp cận, CellphoneS còn áp dụng ưu đãi thành viên Smember, giảm thêm từ 5.000 đồng tùy sản phẩm. Một số mẫu máy cũng hỗ trợ trả góp 0%, giúp việc thanh toán linh hoạt hơn.

Masstel Izi là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu nghe gọi cơ bản nhờ thiết kế dễ sử dụng, pin bền bỉ và hỗ trợ kết nối 4G trên các phiên bản tương thích. Với mức giá dễ tiếp cận, dòng điện thoại này phù hợp để sử dụng hằng ngày hoặc làm máy phụ. Khi mua tại CellphoneS, người dùng còn có thể nhận thêm ưu đãi Smember tùy sản phẩm.

Nguồn: CellphoneS