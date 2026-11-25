iPhone 17e đối đầu iPhone 16e: Nước cờ mới của Apple ở phân khúc giá mềm

iPhone 17e đối đầu iPhone 16e là màn so sánh giữa hai thế hệ iPhone thuộc phân khúc giá mềm của Apple. Cả hai đều hướng đến người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái iOS với mức chi phí hợp lý. Vậy mẫu iPhone giá rẻ vừa ra mắt có chênh lệch gì so với thế hệ tiền nhiệm và người dùng nên chọn mẫu nào?

So sánh chi tiết iPhone 17e với iPhone 16e

Khi đặt iPhone 17e cạnh iPhone 16e, có thể thấy Apple không thay đổi quá nhiều về thiết kế và trải nghiệm hiển thị trên thế hệ mới. Thay vào đó, những cải tiến tập trung vào hiệu năng xử lý, khả năng kết nối và công nghệ sạc.

Thiết kế và màn hình không có sự khác biệt

Khi cầm trên tay iPhone 17e và iPhone 16e, người dùng gần như khó nhận ra sự khác biệt nếu chỉ nhìn từ bên ngoài. Cả hai đều sở hữu thiết kế màn hình tai thỏ 6.1 inch, khung viền nhôm phẳng và mặt lưng kính với một camera đơn đặt ở góc trên bên trái.

Về khả năng hiển thị, cả hai sử dụng tấm nền Super Retina XDR OLED, độ phân giải 1.170 x 2.532 pixel và tần số quét 60Hz. Trải nghiệm thực tế, màn hình vẫn đáp ứng tốt nhu cầu xem video, đọc nội dung và sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, người dùng sẽ không có được cảm giác cuộn trang mượt mà như trên những mẫu iPhone trang bị ProMotion 120Hz.

Điểm thay đổi nằm ở lớp kính bảo vệ khi iPhone 17e 256GB được trang bị Ceramic Shield thế hệ thứ 2. Theo Apple, chất liệu này có khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần so với thế hệ đầu trên iPhone 16e, đồng thời giảm độ chói hiệu quả hơn.

Vi xử lý A19 mới là điểm nâng cấp giá trị

Nếu iPhone 16e sử dụng chip Apple A18 với một lõi GPU bị cắt giảm, iPhone 17e đã được nâng cấp lên A19. Nhờ đó, thế hệ mới có thêm lợi thế khi xử lý các tác vụ nặng, chỉnh sửa hình ảnh, chơi game hoặc sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc.

Để hình dung rõ hơn về sự chênh lệch, điểm hiệu năng tổng thể của iPhone 17 trên AnTuTu đạt khoảng 1.703.601 điểm, trong khi iPhone 16e đạt khoảng 1,36 triệu điểm. Với nhu cầu sử dụng thông thường, cả hai đều có khả năng phản hồi nhanh, nhưng A19 mang lại dư địa xử lý tốt hơn cho những năm sử dụng tiếp theo.

Ngoài CPU và GPU, iPhone 17e còn sở hữu Neural Engine 16 lõi và các Neural Accelerators nằm trong GPU giúp cải thiện hiệu suất khi sử dụng Apple Intelligence. Máy cũng sử dụng modem C1X với tốc độ kết nối được Apple công bố nhanh gấp đôi C1 trên iPhone 16e, đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn.

Camera vẫn 1 cảm biến duy nhất 48MP

Nếu kỳ vọng iPhone 17e sẽ có sự thay đổi lớn về khả năng nhiếp ảnh, đây có thể là điểm chưa thực sự thỏa mãn. Apple vẫn giữ lại camera chính 48MP, khẩu độ f/1.9 tương tự iPhone 16e và không bổ sung thêm ống kính góc siêu rộng hay camera tele riêng biệt.

Về quay video, cả hai đều hỗ trợ độ phân giải 4K Dolby Vision ở tốc độ tối đa 60 fps, ghi âm Spatial Audio và tính năng Audio Mix. Ngoài ra, chế độ chân dung cho phép thay đổi vùng lấy nét ngay cả sau khi hoàn tất chụp, mang lại sự linh hoạt hơn khi hậu kỳ ảnh.

Dung lượng pin không đổi, iPhone 17e bổ sung sạc MagSafe

Xét về thời lượng sử dụng, iPhone 17e và iPhone 16e không có khác biệt lớn về khả năng đáp ứng nhu cầu hằng ngày với viên pin khoảng 4.005 mAh. Cả hai đều hướng đến trải nghiệm sử dụng trọn ngày với các tác vụ quen thuộc như nhắn tin, gọi điện, xem video và lướt web.

Thay đổi thiết thực hơn nằm ở công nghệ sạc không dây khi iPhone 17e đã được bổ sung MagSafe và Qi2 với công suất tối đa 15W. Trong khi đó, iPhone 16e chỉ hỗ trợ sạc không dây Qi với công suất 7.5W.

iPhone 16e có mức giá dễ tiếp cận hơn iPhone 17e

Xét về giá bán, iPhone 16e có lợi thế rõ rệt khi sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn so với thế hệ kế nhiệm. Dưới đây là bảng giá tham khảo của hai mẫu iPhone:

Phiên bản máy Giá bán iPhone 17e 256GB 21.990.000đ iPhone 17e 512GB 28.490.000đ iPhone 16e 128GB 14.290.000đ iPhone 16e 256GB 16.190.000đ

Với cùng dung lượng 256GB, iPhone 16e có giá thấp hơn 5,8 triệu đồng so với iPhone 17e. Khoản chênh lệch này khá đáng cân nhắc nếu nhu cầu chủ yếu xoay quanh liên lạc, giải trí, chụp ảnh và các tác vụ thường ngày.

Nên chọn iPhone 16e hay lên đời iPhone 17e?

Nếu ưu tiên tiết kiệm chi phí, iPhone 16e vẫn là lựa chọn hợp lý nhờ chip A18, camera 48MP, màn hình OLED 6.1 inch và thời lượng pin đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày. Đặc biệt, mức giá thấp hơn giúp thiết bị phù hợp với người dùng không quá quan tâm đến những công nghệ mới.

Ngược lại, iPhone 17e sẽ phù hợp hơn nếu muốn sở hữu cấu hình mới với chip A19, khả năng xử lý AI tốt hơn, modem C1X và sạc MagSafe 15W tiện lợi. Dù thiết kế, màn hình và camera chưa có nhiều thay đổi, những nâng cấp về hiệu năng và kết nối vẫn mang lại lợi thế khi sử dụng lâu dài.

Mua iPhone 16e và Iphone 17e giá hấp dẫn tại CellphoneS

Mua iPhone 17e tại CellphoneS, người dùng có cơ hội nhận voucher trị giá 500.000 đồng để mua các sản phẩm gia dụng như robot hút bụi lau nhà, tivi, tủ lạnh và máy giặt. Ngoài ra, chương trình thu cũ đổi mới hỗ trợ trợ giá lên đến 1.000.000 đồng giúp tối ưu thêm chi phí nâng cấp thiết bị.

Đối với iPhone 16e, CellphoneS cũng áp dụng voucher 500.000 đồng khi mua các sản phẩm gia dụng thuộc chương trình. Đặc biệt, người dùng còn được giảm thêm 10% khi mua các sản phẩm thuộc nhóm pin dự phòng, camera giám sát, đồng hồ trẻ em, gia dụng, sức khỏe và làm đẹp.

iPhone 17e mang đến những cải tiến thiết thực về hiệu năng, khả năng kết nối và công nghệ sạc so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, iPhone 16e vẫn là lựa chọn phù hợp nếu ưu tiên mức giá tiết kiệm và trải nghiệm ổn định. Tùy theo ngân sách và nhu cầu sử dụng, người dùng có thể cân nhắc mẫu máy phù hợp tại CellphoneS.

Nguồn: CellphoneS