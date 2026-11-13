Tài chính 6 triệu nên mua Galaxy A18 mới hay chọn máy cũ cấu hình cao hơn?

Trong tầm giá 6 triệu đồng, người dùng thường đứng trước hai lựa chọn rõ rệt: mua một chiếc máy mới ra mắt để yên tâm sử dụng lâu dài, hoặc săn tìm các mẫu máy cũ đời trước có phần cứng mạnh hơn. Mẫu máy mới vừa xuất hiện mang lại lời giải khá thực dụng cho bài toán này, đặc biệt đối với những ai đề cao độ bền bỉ, sự an toàn và chính sách bảo hành chính hãng lâu dài.

Điểm mạnh của máy mới: Màn hình AMOLED và độ an toàn cao

Lợi thế lớn nhất khi lựa chọn máy mới đập hộp chính là sự an tâm tuyệt đối về nguồn gốc linh kiện, độ bền của màn hình cũng như tình trạng pin nguyên bản. Thiết bị năm nay được nhà sản xuất đầu tư mạnh mẽ vào phần hiển thị với tấm nền AMOLED sắc nét, đi kèm độ phân giải Full HD và tần số quét 90 Hz mượt mà. Khả năng tái tạo màu sắc sinh động, nịnh mắt giúp trải nghiệm xem phim, đọc báo hay theo dõi mạng xã hội trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, các dòng máy thuộc hệ sinh thái của Samsung luôn được đánh giá cao nhờ sự ổn định của giao diện người dùng và cam kết hỗ trợ cập nhật lâu dài. Việc sở hữu một sản phẩm mới giúp bạn tận hưởng trọn vẹn vòng đời phần mềm, duy trì độ tương thích tốt với các ứng dụng ngân hàng và tiện ích số trong nhiều năm tới.

Samsung Galaxy A18 đang bán tại Thế Giới Di Động.

Nâng cấp bộ nhớ và khả năng vận hành thực tế

Một điểm cộng lớn khác trên thiết bị mới là dung lượng RAM được nâng từ 4 GB lên 6 GB, kết hợp cùng 128 GB bộ nhớ trong ngay ở phiên bản tiêu chuẩn. Mức RAM này giúp máy duy trì trạng thái đa nhiệm tốt, hạn chế hiện tượng tải lại ứng dụng khi bạn vừa tra cứu thông tin trên trình duyệt web, vừa kiểm tra tin nhắn công việc.

Sức mạnh bên trong máy đến từ con chip Helio G99 Plus. Dù không tạo ra bước nhảy vọt lớn so với thế hệ trước, vi xử lý này vẫn xử lý mượt mà mọi tác vụ thường nhật và đáp ứng ổn thỏa nhu cầu giải trí cơ bản. Điểm cần lưu ý duy nhất là dung lượng pin có sự điều chỉnh giảm 1.000 mAh, song sự tối ưu từ màn hình AMOLED giúp máy vẫn đồng hành trọn vẹn trong 1 ngày sử dụng.

Samsung Galaxy A18 đang bán tại Thế Giới Di Động.

So sánh với phương án chọn máy cũ cấu hình cao

Nếu chọn các dòng máy cũ đã qua sử dụng trong tầm giá này, người dùng có thể nhận được cấu hình nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, phương án này luôn đi kèm rủi ro lớn về pin chai, màn hình ám màu, nguy cơ linh kiện bị tráo đổi hoặc máy đã hết hạn bảo hành chính hãng. Với người dùng ưu tiên tính ăn chắc mặc bền, chọn một chiếc máy mới vẫn là giải pháp kinh tế và ít rủi ro hơn hẳn.

Mức giá và chính sách ưu đãi mua sắm hiện nay

Hiện tại, thông tin về Samsung Galaxy A18 giá tại hệ thống Thế Giới Di Động đang rất hấp dẫn cho từng phiên bản. Cụ thể, bản RAM 6 GB cùng 128 GB bộ nhớ trong có mức giá bán lẻ là 6.490.000 đồng. Trong khi đó, bản RAM 8 GB và 256 GB bộ nhớ trong được niêm yết ở mức 7.690.000 đồng.

Để hỗ trợ người dùng giảm bớt gánh nặng tài chính, hệ thống đang triển khai chính sách trả chậm 0% lãi suất. Đặc biệt, bạn có thể áp dụng chương trình trả trước 0 đồng để mang máy về sử dụng ngay lập tức mà không phải thanh toán toàn bộ chi phí ban đầu.