Phát hiện, thu giữ 290 cá thể cò hương cấp đông chờ tiêu thụ

Đội Quản lý Thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an phường Sầm Sơn, Trạm Kiểm lâm Trường Lệ phát hiện và thu giữ 290 cá thể cò hương đã qua sơ chế, cấp đông, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại một hộ dân trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Các lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 15 giờ ngày 22/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội QLTT số 2 phối hợp với Công an phường Sầm Sơn và Trạm Kiểm lâm Trường Lệ tiến hành kiểm tra đột xuất hộ bà L.T.O, sinh năm 1973, trú tại phường Sầm Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện 290 cá thể cò hương đã được làm sạch, cấp đông với tổng trọng lượng gần 15kg. Theo lời khai ban đầu, số động vật hoang dã này được tập kết nhằm mục đích tiêu thụ cho các đầu mối.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ vụ việc, đồng thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi kinh doanh, tàng trữ động vật hoang dã trái phép này.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cũng như các chủ cơ sở kinh doanh: Mọi hành vi săn bắt, bẫy, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo hoặc tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã, chim tự nhiên đều là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tùy theo tính chất, mức độ và danh mục loài vi phạm, các cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt hành chính với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án tù nghiêm khắc theo quy định của Bộ luật Hình sự. Người dân tuyệt đối không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động tận diệt chim tự nhiên và động vật hoang dã. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo ngay cho lực lượng QLTT, Công an, cơ quan Kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương gần nhất để xử lý.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư; các văn bản chỉ đạo của Chi cục QLTT Thanh Hóa và UBND phường Sầm Sơn về siết chặt công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, thời gian qua lực lượng chức năng trên địa bàn đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chim tự nhiên và động vật hoang dã.

Đội QLTT số 2 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Kiểm lâm và chính quyền địa phương đẩy mạnh rà soát địa bàn, theo dõi thông tin trên môi trường mạng và kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn tình trạng săn bắt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã trên địa bàn.

Tùng Lâm