Di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan

Sâu trong lòng đất, giữa những bức tường kiên cố và ánh sáng lờ mờ của đèn bão, Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu từng là “trái tim bí mật” của thông tin quân sự trong những năm tháng quân dân ta chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), di tích cách mạng Hầm Cơ yếu-Bộ Tổng Tham mưu trong di sản Hoàng thành Thăng Long sẽ lần đầu mở cửa cho khách tham quan từ ngày 19/8/2025.

Hầm Cơ yếu được hoàn thành vào ngày 30/6/1966, được sử dụng nhiều nhất trong giai đoạn cuối năm 1972 khi máy bay Mỹ ném bom miền bắc. Hầm cơ yếu đang được tích cực sửa sang, trước khi mở cửa đón du khách vào ngày 19/8/2025.

Các quạt thông gió hoạt động hết công suất do căn hầm có diện tích nhỏ, hẹp (hơn 37m2). Vì vậy, hầm chỉ đón được tối đa 10 du khách xuống mỗi lượt.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và các bức điện mật đi quan trọng đã được trưng bày sẵn sàng.

Các cán bộ khu di tích đang bàn giao các thông tin trưng bày sẽ được diễn giải bằng nhiều công nghệ mới để người dân và du khách có thể cảm nhận được không khí làm việc tại thời điểm lịch sử trước đây.

Nhiều hiện vật đặc biệt lần đầu được trưng bày như: Điện mật đi, hệ thống con dấu, bìa sa-tô (mã khoá), bút máy không hạt, cục chặn ghi tên cán bộ...

Các cấp độ con dấu mật như: Dấu niêm phong C58; Dấu tối khẩn; Dấu thượng khẩn; Dấu chỉ riêng người có tên mới được mở xem... được trưng bày.

Chị Chu Thị Hiền, nhân viên phòng nghiên cứu-sưu tầm di sản, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội bên các hiện vật quý giá.

Các hiện vật được chính những cán bộ, chiến sĩ hoạt động tại hầm cơ yếu gửi tặng lại Ban quản lý Khu di tích.

Đèn bão và các bi-đông nước, những vật dụng thân thuộc của người lính mật mã giai đoạn này.

Các cán bộ, chiến sĩ đã từng hoạt động tại căn hầm sẽ được ban quản lý di tích mời đến tham dự trong buổi lễ mở cửa hầm cơ yếu sắp tới.

