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Đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm cho nhân tài

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Bộ Nội vụ đang đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự thực hiện nhiệm vụ chiến lược.

Đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm cho nhân tài

Bộ Nội vụ đang đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự thực hiện nhiệm vụ chiến lược.

Đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm cho nhân tàiTheo dự thảo, Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: VGP

Theo dự thảo Nghị quyết đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, doanh nghiệp sử dụng nhân tài và cộng sự cũng được đề xuất tính thêm khoản chi được trừ bằng 50% chi phí tiền lương, tiền thưởng thực trả khi xác định thu nhập chịu thuế. Dự thảo cũng đồng thời đề xuất cấp Thị thực nhân tài Việt Nam cho nhân tài nước ngoài, kèm cơ chế cấp thẻ tạm trú theo quy định.

Dự thảo gồm 16 điều nhằm xây dựng cơ chế đặc biệt để phát hiện, tiến cử, lựa chọn, thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài thực hiện nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm và giải quyết bài toán lớn của đất nước, ngành, lĩnh vực, địa phương.

Cơ chế được áp dụng cho nhân tài là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài; cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tại Điều 10 của dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm kể từ khi phát sinh thu nhập. Không áp dụng trùng lặp ưu đãi đối với cùng khoản thu nhập.

Nhân tài làm việc tại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chiến lược không sử dụng ngân sách nhà nước cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân theo nghị quyết.

Theo dự thảo tờ trình, các ưu đãi hiện có tập trung vào những nhóm thu nhập, lĩnh vực hoặc hoạt động đáp ứng điều kiện chuyên ngành. Đề xuất lần này mở rộng ưu đãi gắn với nhiệm vụ chiến lược, không giới hạn ở một ngành công nghệ cụ thể.

Việc thực hiện cần có cơ chế xác nhận nhiệm vụ, kiểm tra khoản chi thực trả và ngăn ngừa hưởng trùng ưu đãi.

Nguồn: https://vtv.vn/de-xuat-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan-5-nam-cho-nhan-tai-100261027101501405.htm

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