Lần đầu tiên Festival OCOP Việt Nam được tổ chức tại khu vực phía Nam

Festival OCOP Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai” sẽ diễn ra từ ngày 3-6/12 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Chi cục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp báo. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Với quy mô 350 gian hàng, sự kiện hướng tới tôn vinh các sản phẩm OCOP tiêu biểu, thúc đẩy kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Đây là lần đầu tiên Festival tôn vinh và xúc tiến thương mại sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) quy mô quốc gia được tổ chức tại khu vực phía Nam.

Sự kiện được thiết kế theo mô hình “Không gian mở-đa chức năng-trải nghiệm tích hợp,” trên diện tích khoảng 3.200m2. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì 150 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP xuất khẩu, sản phẩm xanh, chuyển đổi số, du lịch nông thôn và văn hóa đồ uống. Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì 200 gian hàng với chủ đề “Tinh hoa bản địa Việt,” quy tụ những sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phố, nổi bật với mô hình tái hiện kiến trúc Chợ Bến Thành.

Trong 4 ngày diễn ra, Festival sẽ tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm như: Lễ khai mạc gắn với công bố giải thưởng “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026” và trao chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia; Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam với 68 sản phẩm tiêu biểu; Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero kết hợp kết nối giao thương; “Ngày hội Livestream OCOP Việt Nam” trên các nền tảng số.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng dự kiến công bố việc làng nghề gốm sứ Bình Dương chính thức tham gia Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Festival OCOP Việt Nam 2026 hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối giữa các chủ thể OCOP với doanh nghiệp, hệ thống phân phối và các đối tác thương mại; đồng thời thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Tại buổi họp báo ngày 16/11, do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tại phường Sài Gòn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đa cho biết với vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại và đầu mối giao thương lớn của cả nước, thành phố có nhiều lợi thế trong kết nối các chủ thể OCOP với hệ thống phân phối, doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử và thị trường quốc tế. Thành phố xác định Festival không chỉ là hoạt động trưng bày, quảng bá mà còn là diễn đàn kết nối, hợp tác và xúc tiến thương mại thiết thực đối với các chủ thể OCOP, hợp tác xã và địa phương trên cả nước.

Theo ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, cả nước hiện có hơn 21.000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 166 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Festival là dịp tôn vinh và tạo ngày hội cho các chủ thể làm OCOP và 21.000 sản phẩm OCOP, đồng thời là nơi hội tụ đại diện của những sản phẩm tinh túy nhất của các địa phương./.

Theo TTXVN