Xã Yên Thọ khắc phục tạm thời hư hỏng tại tràn Khe Lươn

Trận mưa lớn từ đêm 8 đến sáng 9/11 khiến đập tràn Khe Lươn tại thôn Tân Xuân, xã Yên Thọ bị sạt lở nghiêm trọng. Đây là đập tràn trên tuyến giao thông chính nên tình trạng hư hỏng gây khó khăn cho đi lại và sản xuất của người dân.

Đập tràn Khe Lươn bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nước lũ khoét sâu phần nền dưới mặt tràn tạo thành hàm ếch.

Tràn Khe Lươn dài 300m, mặt đường rộng 5m, lề đường rộng 2m. Mưa lũ đã làm 2/3 mặt tràn bị xói lở, tạo thành hàm ếch nguy hiểm.

Sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã Yên Thọ đã khẩn trương khắc phục tạm một số vị trí hư hỏng để duy trì việc đi lại. Địa phương cũng dựng rào chắn, chỉ cho xe máy và xe thô sơ qua lại.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Tân Xuân cho biết, thôn có 250 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Vị trí của tràn Khe Lươn nằm trên trục đường chính dẫn sang khu vực sản xuất, trong khi việc cấm ô tô đi qua tràn khiến việc tiêu thụ sản phẩm của bà con gặp khó khăn.

UBND xã Yên Thọ dựng rào chắn và sửa chữa tạm các vị trí hư hỏng để người dân qua lại.

Ngày 11/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng cầu Khe Lươn. Trước đó, dự án này nằm trong danh mục 26 dự án cầu dân sinh nhằm kết nối các khu vực dân cư thường xuyên bị chia cắt khi xảy ra mưa lũ tại các xã miền núi của tỉnh. Các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 3/7/2026. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa là chủ đầu tư dự án.

Lãnh đạo UBND xã Yên Thọ cho biết, khu vực tràn Khe Lươn đã có chủ trương đầu tư xây dựng cầu. Tuy nhiên, trong thời gian chờ triển khai dự án, để đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân, UBND xã đang tổ chức khắc phục, sửa chữa công trình.

Hoàng Nam