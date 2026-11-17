Liên kết sản xuất rau, củ, quả chất lượng cao phục vụ bếp ăn trường học

Chiều 17/11, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa và Công ty CP Thực phẩm Lang Liêu tổ chức hội nghị ký kết ghi nhớ hợp tác liên kết sản xuất rau, củ, trái cây chất lượng cao phục vụ bếp ăn bán trú trường học.

Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa và Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Lang Liêu trao bản ghi nhớ hợp tác.

Theo nội dung bản ghi nhớ, hai bên thống nhất phối hợp phát triển vùng sản xuất rau, củ, trái cây tại khu nhà màng của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa và các khu vực có điều kiện phù hợp.

Trong đó, tập trung khai thác hiệu quả năng lực nghiên cứu, sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật của Viện; đồng thời phát huy tiềm năng về đất đai, lao động và cơ sở vật chất để tổ chức sản xuất.

Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa Nguyễn Đình Hải phát biểu tại hội nghị.

Việc hợp tác hướng tới hình thành chuỗi liên kết theo giá trị, từ sản xuất giống, trồng, chăm sóc đến tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm phù hợp với nhu cầu và năng lực tiêu thụ của Công ty CP Thực phẩm Lang Liêu; qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho các bên tham gia.

Về nội dung hợp tác, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa chịu trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn kỹ thuật, sản xuất và cung ứng các loại rau, củ, trái cây chất lượng cao phục vụ thị trường bếp ăn bán trú trường học do Công ty CP Thực phẩm Lang Liêu kết nối.

Viện Nông nghiệp bố trí đất đai, nhân lực, cơ sở vật chất, trực tiếp tổ chức trồng, chăm sóc và quản lý vùng sản xuất; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương, theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình và xác định cụ thể danh mục sản phẩm, sản lượng, giá thành.

Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Lang Liêu Lê Huy Dũng phát biểu tại hội nghị.

Về phía Công ty CP Thực phẩm Lang Liêu, doanh nghiệp cam kết bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm do Viện Nông nghiệp Thanh Hóa sản xuất theo thỏa thuận giữa hai bên; đồng thời phối hợp xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Tại hội nghị, hai bên đã tập trung thảo luận, trao đổi định hướng triển khai các nội dung hợp tác, cách thức thực hiện; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên. Thông qua hợp tác, hai bên kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi đơn vị, từng bước hình thành vùng sản xuất rau, củ, trái cây chất lượng cao gắn với thị trường tiêu thụ ổn định, góp phần cung ứng nguồn thực phẩm cho bếp ăn bán trú trường học.

Công ty CP Thực phẩm Lang Liêu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và phân phối nông sản, thực phẩm sạch. Theo báo cáo của công ty, riêng trong tháng 10/2026, công ty xuất bán 106 mặt hàng rau, củ, quả, khoảng 134 tấn, trong đó chi nhánh Thanh Hóa tiêu thụ 34 tấn, chi nhánh Hà Nội tiêu thụ 100 tấn rau, củ, quả. Khách hàng chính là các trường mầm non, tiểu học tổ chức bếp ăn bán trú.

Việt Hương