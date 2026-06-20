Để trẻ em có mùa hè an toàn, ý nghĩa

Năm học đã kết thúc nhưng vẫn có không ít trẻ em phải đối mặt với “học kỳ thứ 3” không kém phần áp lực. Để trẻ có mùa hè an toàn, ý nghĩa, cân bằng giữa nghỉ ngơi, vui chơi và học tập thêm nhiều kỹ năng mới, có nhiều trải nghiệm thực tế, cần sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các cấp, ngành.

Lớp học bóng đá dành cho trẻ em tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nông Cống.

Mùa hè này, chị Lê Thị Thùy Trang ở xã Nông Cống bắt đầu cho con trai 6 tuổi học bơi tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công của xã. Theo chị Trang, mùa hè này con được thoải mái vui chơi trước khi chính thức bước vào lớp 1.

“Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo an toàn, giáo viên giảng dạy... Tôi đã quyết định cho con đi học bơi để con có thêm kỹ năng, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể trạng dịp hè”, chị Lê Thị Thùy Trang chia sẻ.

Không chỉ có các lớp dạy bơi, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nông Cống còn liên tục mở các lớp võ thuật, bóng đá, võ cổ truyền, taekwondo, bóng bàn, cầu lông, Piano, thanh nhạc... Ông Trần Đình Dũng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nông Cống, cho biết: “Chúng tôi luôn nỗ lực, tạo môi trường học tập, vui chơi chất lượng, an toàn nhất cho trẻ em trên địa bàn xã, qua đó tạo thói quen rèn luyện thể dục, thể thao, đây cũng là một “kênh” giúp phát hiện, bồi dưỡng các cháu thiếu niên, nhi đồng có năng khiếu thể dục, thể thao, cung cấp các vận động viên cho phong trào thể dục, thể thao các cấp”.

Xã Nông Cống hiện có khoảng 10.200 trẻ em dưới 16 tuổi. Để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ; phòng chống đuối nước và tai nạn, thương tích, góp phần xây dựng môi trường sống, học tập, vui chơi an toàn cho trẻ em trong gia đình, nhà trường và cộng đồng, xã đã tập trung các nguồn lực triển khai, thực hiện kế hoạch phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em nghiêm túc, đồng bộ, từ sớm, từ xa.

Bà Trần Thị Tâm, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Nông Cống, cho biết: “Xã đã tiến hành rà soát, thống kê các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như ao, hồ, sông, kênh, mương, công trình thủy lợi... để thực hiện các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa như lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn, biển chỉ dẫn an toàn theo quy định. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện và kịp thời khắc phục các nguy cơ gây đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em, lồng ghép nội dung xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em trong các phong trào, chương trình phát triển cộng đồng tại địa phương; nhân rộng mô hình “Trường học an toàn” ; “Khu vui chơi an toàn”; “Bể bơi an toàn”...

Mỗi dịp nghỉ hè, khi thời gian học tập được thay bằng những khoảng thời gian nghỉ dài ngày, một bộ phận học sinh thiếu môi trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh do lạm dụng việc học thêm, hoặc do từ góc độ tâm lý muốn quản lý con chặt chẽ của không ít phụ huynh. Nhiều yếu tố như rủi ro trên không gian mạng, tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các em dịp hè.

Để kỳ nghỉ hè trở nên thiết thực và đáng nhớ đối với học sinh trên địa bàn, Công an xã Lĩnh Toại đã triển khai, phối hợp tổ chức lớp hướng dẫn kỹ năng tự vệ, phòng chống bạo lực học đường miễn phí cho các thanh, thiếu niên. Thời gian tổ chức kéo dài trong 3 tháng hè, với số lượng 2 buổi/tuần.

Theo Công an xã Lĩnh Toại, việc tổ chức lớp học là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống cho thanh, thiếu niên, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Trong thời gian tham gia lớp học, các em sẽ được cán bộ Công an xã trực tiếp hướng dẫn những kiến thức cơ bản về phòng, chống bạo lực học đường; kỹ năng nhận diện các hành vi xâm hại; biện pháp xử lý các tình huống nguy hiểm thường gặp trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các em còn được thực hành các động tác võ thuật, kỹ năng tự vệ phù hợp với lứa tuổi nhằm nâng cao khả năng phản xạ, tự bảo vệ mình trước các nguy cơ mất an toàn. Thông qua các hoạt động học tập, giao lưu và thực hành, các em được rèn luyện sức khỏe, nâng cao sự tự tin, tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Nỗ lực mang đến cho trẻ em một mùa hè bổ ích, Công an phường Đông Sơn, Công an xã Hoằng Phú... cũng đã mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn. Việc tổ chức lớp học không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng công an cơ sở mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần "gần dân” bằng những việc làm thiết thực, vì bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị một cách làm khác nhau nhưng đều chung một mục tiêu đó là mang đến cho trẻ em một mùa hè an toàn, ý nghĩa, không để trẻ “đánh mất mùa hè”, vì mùa hè luôn là một phần tuổi thơ tươi đẹp tạo nên ký ức ngọt ngào mà các em sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Bài và ảnh: Linh Hương