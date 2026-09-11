Đề nghị ngăn chặn việc đưa đón khách vào Hang Dơi vì nguy cơ đá rơi

Trước nguy cơ đất, đá rơi từ trên cao xuống khu vực có du khách, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông vừa có văn bản đề nghị UBND xã Pù Luông ngăn chặn việc đưa đón khách tham quan, khám phá Hang Dơi ở thôn Kho Mường, xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh đất đá rơi được cho là bên trong Hang Dơi, do du khách ghi lại phản ánh đến Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Ngày 11/9, ông Lê Đình Phương, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cho biết, đơn vị nhận được phản ánh của một du khách đăng tải trên Facebook về tình trạng mất an toàn tại khu vực Hang Dơi. Theo nội dung phản ánh, đất, đá từ phía trên hang rơi xuống khu vực có du khách tham quan, tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách.

Trước tình trạng này, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đề nghị UBND xã Pù Luông chủ động phối hợp tạm dừng ngay hoạt động tổ chức, đưa đón khách tham quan, khám phá Hang Dơi để phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố.

Trong thời gian này, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, đánh giá hiện trạng địa chất, địa hình, tình trạng sạt lở đất, đá trong hang, xác định các khu vực nguy hiểm để có phương án gia cố hoặc xử lý; đồng thời tiến hành bố trí biển cảnh báo.

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cũng đề nghị UBND xã Pù Luông tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tham quan tại Hang Dơi, kịp thời ngăn chặn việc tự ý tổ chức đưa khách vào hang, tổ chức thu phí và các hoạt động dịch vụ tại đây theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành.

Được biết, hiện Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông chưa triển khai hoạt động tham quan, khai thác du lịch tại Hang Dơi. Hoạt động này cũng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định. Việc khách tham quan Hang Dơi lâu nay là hoàn toàn tự phát.

Đặng Trung