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Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn ít giờ nữa Lễ hội Lam Kinh 2026 sẽ chính thức khai mạc. Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, Thanh Hóa, không khí nóng lên từng phút bởi dòng người đổ về trẩy hội.

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Chỉ còn ít giờ nữa Lễ hội Lam Kinh 2026 sẽ chính thức khai mạc. Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, Thanh Hóa, không khí nóng lên từng phút bởi dòng người đổ về trẩy hội.

Video: Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh.

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Chiều 1/10, dưới tiết trời thu dịu mát, Lam Kinh nhộn nhịp bước chân du khách về dâng hương, chiêm bái, hòa vào không gian lễ hội.

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Dọc các tuyến đường rợp bóng cổ thụ, dòng người nối dài, ai nấy đều toát lên niềm háo hức.

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Đông đảo người dân và du khách đã quây quần bên các sân khấu chính để chăm chú theo dõi các nghệ sĩ, diễn viên đang miệt mài luyện tập các tiết mục nghệ thuật chuẩn bị cho lễ hội.

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Tiếng nhạc âm vang, cùng các màn múa trống, tái hiện lịch sử hào hùng khiến người dân hào hứng dõi theo và cổ vũ.

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Càng về chiều, dòng người đổ về khu di tích lịch sử Lam Kinh mỗi lúc một đông...

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

...biến không gian di tích thành ngày hội lớn của Nhân dân.

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Trên gương mặt mỗi người hiện rõ niềm háo hức và tự hào khi được đặt chân về vùng đất thiêng.

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Tuyến đường dẫn vào Khu di tích rợp bóng cây xanh với hệ thống cờ hội, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng đại biểu về dự Lễ hội Lam Kinh năm 2026.

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã chuẩn bị bàn ghế đại biểu và khu vực đón tiếp Nhân dân dự lễ hội.

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Tại sân rồng - nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật được chuẩn bị chu tất.

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Bên cạnh đó, bức tranh ngày hội càng thêm phần sinh động và phong phú với không gian phiên chợ vùng cao. Nơi đây hội tụ trọn vẹn sắc màu văn hóa qua những làn điệu dân ca, dân vũ rộn ràng, các trò chơi dân gian đậm đà hương vị núi rừng, cùng hệ thống sản vật và ẩm thực truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc, sẵn sàng chào đón du khách khám phá và trải nghiệm.

Rộn ràng bước chân trẩy hội Lam Kinh

Lễ khai mạc Lễ hội Lam Kinh 2026 diễn ra vào lúc 7h00 ngày 2/10, truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, đảm bảo mang đến cho khán giả gần xa những hình ảnh trọn vẹn và sống động.

Hoàng Đông

Từ khóa:

#Lễ hội Lam Kinh #Lam Sơn #Khu di tích #Báo và Phát thanh #Không khí #TTV #Thanh hóa #Truyền hình trực tiếp #Du khách #Khai mạc

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