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Dâng hương Trung Túc vương Lê Lai

Nguyễn Hiền (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, ngày 1/10 (tức ngày 21 tháng 8 năm Bính Ngọ), xã Kiên Thọ đã tổ chức Lễ dâng hương Trung Túc vương Lê Lai.

Dâng hương Trung Túc vương Lê Lai

Nhân kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, ngày 1/10 (tức ngày 21 tháng 8 năm Bính Ngọ), xã Kiên Thọ đã tổ chức Lễ dâng hương Trung Túc vương Lê Lai.

Dâng hương Trung Túc vương Lê Lai&nbsp;

Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch dâng hương tại đền thờ Trung Túc vương Lê Lai.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và Nhân dân đã dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Trung Túc vương Lê Lai - người đã anh dũng hy sinh thân mình trong Cuộc kháng chiến chống quân Minh, thể hiện tinh thần trung dũng, khí tiết kiên cường, lòng trung nghĩa sáng ngời.

Dâng hương Trung Túc vương Lê Lai&nbsp;

Nghi thức rước kiệu tại Lễ dâng hương.

Cách đây hơn 6 thế kỷ, nước ta chìm trong đô hộ giặc Minh. Dưới ngọn cờ tụ nghĩa Lam Sơn do Bình Định vương Lê Lợi lãnh đạo, Nhân dân ta vùng lên khởi nghĩa giành lại giang sơn. Trong buổi đầu gian khổ, khi lực lượng nghĩa quân còn non yếu, lương thực cạn kiệt, giặc Minh bao vây núi Chí Linh, tình thế vô cùng nguy cấp, Lê Lai - người tướng trung liệt của nghĩa quân đã tình nguyện khoác hoàng bào, giả làm Lê Lợi, dẫn quân cảm tử xông ra phá vòng vây, làm kế nghi binh cứu chủ tướng và toàn quân, chấp nhận thác thân vì đại nghĩa.

Hành động ấy đã cứu sống chủ tướng Lê Lợi, bảo toàn lực lượng nghĩa quân Lam Sơn, trở thành một trong những ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc sau này.

Công lao và tấm lòng trung nghĩa của Lê Lai được Bình Định vương Lê Lợi và muôn dân đời đời ghi nhớ. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Lê Lợi đã sắc phong ông là Trung Túc vương, lập đền thờ tại quê hương xã Kiên Thọ và hàng năm tổ chức ngày giỗ vào 21/8 âm lịch, trước một ngày so với lễ giỗ Đức Thái Tổ Lê Lợi (22/8 âm lịch) để tỏ lòng tri ân sâu sắc.

Nguyễn Hiền (CTV)

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