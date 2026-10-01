Khai mạc Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2026

Tối 30/9, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Các đại biểu tham dự chương trình

Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao là hoạt động văn hóa thường niên nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của gần 300 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, đại diện các dân tộc trên địa bàn 21 xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa.

Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng, qua đó góp phần duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Liên hoan.

Năm nay, Liên hoan được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Lam Kinh năm 2026, tạo thêm không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho Nhân dân và du khách.

Tại Liên hoan, các đoàn nghệ thuật mang đến những tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc và các hình thức diễn xướng truyền thống đặc sắc, tái hiện sinh động đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, hình ảnh đất và người, tiềm năng du lịch của các xã biên giới, miền núi xứ Thanh.

Tiết mục của xã Mường Lát tại phần thi diễn văn nghệ dân gian.

Tiết mục của xã Cẩm Vân tại Liên hoan.

Điểm nhấn của Liên hoan là không gian Phiên chợ vùng cao, nơi các địa phương giới thiệu sản vật, nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, nghề thủ công truyền thống và ẩm thực của đồng bào các dân tộc, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm về văn hóa, đời sống vùng cao.

Đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm tại Phiên chợ vùng cao.

Các sản phẩm đặc sản địa phương thu hút sự quan tâm của du khách.

Theo kế hoạch, Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2026 diễn ra đến hết ngày 2/10, với nhiều hoạt động như trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP của tỉnh và các địa phương; sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trò diễn, trò chơi dân gian...

Phương Anh