Đào, Phở và Piano, Đạo diễn Phi Tiến Sơn làm phim điện ảnh lịch sử Tuyên ngôn Độc lập

Mùa Thu năm 1945 lịch sử của dân tộc sẽ được kể lại trong phim điện ảnh lịch sử "Tuyên ngôn độc lập" do Nghệ sỹ Ưu tú Phi Tiến Sơn làm đạo diễn.

Một trong những hình ảnh quảng bá đầu tiên về phim. (Ảnh: Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam)

Phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Phi Tiến Sơn sau hiện tượng “Đào, Phở và Piano” - tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc chiến 60 ngày đêm cuối năm 1946 tại Hà Nội, từng thu hơn 21 tỷ đồng và tạo cơn sốt “cháy vé” sau Tết năm 2024, trở thành hiện tượng với phim Nhà nước đặt hàng.

Theo thông tin từ Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, phim “Tuyên ngôn độc lập” sẽ tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng nhiều sự kiện đánh dấu sự chuyển mình khác của đất nước giai đoạn này. Hiện, dự án đang tuyển diễn viên đợt 1 trong tháng 10/2026.

Dự kiến trong phim sẽ có các nhân vật lịch sử như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cựu hoàng Bảo Đại, sỹ quan tình báo Mỹ giai đoạn năm 1945...

Diễn viên vào vai Bác Hồ thuộc độ tuổi từ 40-60, có vóc dáng thanh, cao khoảng 1m70 đến 1m75. Diễn viên cần có phong thái điềm đạm, ánh mắt và thần thái tinh anh, vừa thể hiện được sự quyết đoán và bản lĩnh, vừa gần gũi và nhân văn.

Đoàn phim cũng chú trọng khả năng hóa thân, sẵn sàng thay đổi ngoại hình và cân nặng để đáp ứng vai diễn; ưu tiên diễn viên có khả năng ngoại ngữ (đặc biệt tiếng Pháp và tiếng Anh) cho các phân đoạn giao tiếp trong phim.

Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Bài Bình đảm nhận vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ phim điện ảnh Nhà tiên tri phát hành năm 2015. (Ảnh: Nhà sản xuất)

Với vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đoàn phim chú trọng ánh mắt thông minh và phong thái điềm tĩnh, quyết đoán, khả năng diễn xuất đa dạng.

Vai Bảo Đại cần diễn viên cao (khoảng 1m75-1m80), có phong thái đĩnh đạc và khả năng diễn nội tâm tốt, tái hiện cảm xúc phức tạp khi phải thoái vị, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ quân chủ.

Một nhân vật lịch sử khác dự kiến sẽ xuất hiện trong phim là sỹ quan Archimedes L. Patti của Cơ quan Tình báo Chiến lược Hoa Kỳ OSS, từng đến Hà Nội hồi tháng 8/1945, tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh và có mặt trong ngày 2/9/1945 lịch sử./.

Theo TTXVN