Để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Sát sao từ khâu lựa chọn, kiểm soát nguồn thực phẩm đầu vào đến xây dựng thực đơn, chế biến, chia khẩu phần; đồng thời tăng cường sự phối hợp, giám sát giữa nhà trường, chính quyền và phụ huynh... là cách làm đang được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh triển khai nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh.

Học sinh Trường Mầm non Nông Cống 1 trong giờ ăn trưa.

Tại Trường Mầm non Nông Cống 1, xã Nông Cống, với gần 1.000 học sinh tại trường chính và 3 phân hiệu, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức ăn bán trú.

Để kiểm soát chất lượng bữa ăn, nhà trường lựa chọn các đơn vị cung ứng thực phẩm có đầy đủ năng lực pháp lý, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Cùng với đó, các khâu tiếp nhận, kiểm tra thực phẩm đầu vào, sơ chế, chế biến, chia suất ăn và lưu mẫu đều được thực hiện theo quy trình, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Theo bà Đỗ Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nông Cống 1, bên cạnh yêu cầu bảo đảm an toàn, nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng khẩu phần ăn hợp lý, cân đối các nhóm chất dinh dưỡng và thường xuyên thay đổi thực đơn để trẻ có những bữa ăn đa dạng, phù hợp với lứa tuổi.

Thực đơn và các loại thực phẩm sử dụng trong ngày cũng được nhà trường công khai trên nhóm zalo của các lớp để phụ huynh nắm bắt, phối hợp giám sát và yên tâm hơn về bữa ăn của con em mình.

Không chỉ quan tâm đến chất lượng bữa ăn, nhà trường còn chú trọng hình thành cho trẻ những thói quen tốt trong ăn uống, như ăn đúng giờ, giữ vệ sinh, ăn đa dạng các loại thực phẩm. Giáo viên được yêu cầu theo dõi thói quen, khả năng ăn uống của từng trẻ để có sự điều chỉnh, chăm sóc dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tại Phân hiệu 1, Trường Mầm non Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, hiện có 130 học sinh. Mặc dù số lượng học sinh không lớn, song các khâu trong tổ chức bán trú vẫn được nhà trường thực hiện chặt chẽ.

Cô Nguyễn Thị Yên, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hàm Rồng, phụ trách Phân hiệu 1, cho biết: “Nhà trường kiểm soát toàn bộ quy trình từ tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến đến lưu mẫu, chia khẩu phần ăn cho học sinh. Việc thực hiện đầy đủ các quy trình không chỉ nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ”.

Tại Trường Mầm non Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, công tác lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm cũng được nhà trường thực hiện ngay từ trước khi bước vào năm học mới.

Bà Bùi Thị Lý, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Mục tiêu quan trọng nhất đối với trường mầm non là phải bảo đảm an toàn cho trẻ. Do đó, vấn đề an toàn thực phẩm được nhà trường đặc biệt chú trọng. Trước khi năm học mới bắt đầu, nhà trường đã tổ chức tham quan, kiểm tra tại các đơn vị cung ứng thực phẩm để đánh giá năng lực cũng như các điều kiện bảo đảm cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cho nhà trường”.

Không chỉ là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức ăn bán trú còn có sự tham gia của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội xã Đồng Tiến, cho biết địa phương xác định công tác quản lý Nhà nước đối với bữa ăn bán trú phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Cùng với hướng dẫn các trường thực hiện đúng quy định, địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra điều kiện tổ chức ăn bán trú, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và việc thực hiện các quy trình liên quan.

Sự phối hợp giữa chính quyền, nhà trường và phụ huynh cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả giám sát bữa ăn bán trú, đồng thời góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Công điện số 64/CĐ-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú, bữa ăn học đường. Theo đó, các nhà trường và đơn vị cung ứng phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu; thực hiện nghiêm các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận, lưu mẫu. Đồng thời, thực đơn, đơn vị cung cấp và nguồn thực phẩm cần được công khai để cha mẹ học sinh biết, phối hợp giám sát.

Từ thực tế tại các trường học cho thấy, để mỗi bữa ăn bán trú thực sự bảo đảm an toàn, đủ dinh dưỡng và phù hợp với lứa tuổi, không thể chỉ trông chờ vào một khâu hay một chủ thể. Việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn thực phẩm đầu vào, tổ chức chế biến đến giám sát, công khai thông tin và phát huy vai trò giám sát của các bên cũng sẽ góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, giúp học sinh phát triển khỏe mạnh.

Bài và ảnh: Tống Hương