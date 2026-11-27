Niềm vui trường mới

Hơn một tháng được học tập nội trú, Vi Thị Nguyệt Quế và những cháu nhỏ ở bản Tân Lập, xã biên giới Na Mèo đã bớt đi vẻ bẽn lẽn, nhút nhát. Dưới mái trường được Nhà nước đầu tư khang trang, hiện đại, Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo đang nỗ lực từng ngày, góp phần mang lại cơ hội học tập công bằng, đường tới tương lai rộng mở cho mỗi học sinh vùng biên thân yêu.

Một giờ học tại Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo.

Trong một căn phòng khang trang ở tầng 3, khu nội trú của Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo, Vi Thị Nguyệt Quế, cô bé có đôi mắt tròn, học lớp 4A2 được ở cùng với 7 chị em gái. Căn phòng rộng rãi, có những chiếc giường tầng được xếp ngay ngắn, cùng với dãy bàn ghế cho 8 học sinh học tập. Bên trong ấy có đầy đủ tiện nghi, từ quạt mát, điện chiếu sáng, điện ngủ, cho đến bình nóng lạnh.

Cùng tuổi với Nguyệt Quế, trong phòng còn có Ngân Thị Thanh Trúc, học lớp 4A1. 2 học sinh lớp 9 là Vi Thị Nguyệt Ánh và Vi Thị Hằng. 8 học sinh không cùng trình độ, nhưng cùng giới tính, cùng ở bản Tân Lập, cùng dân tộc Thái và có quan hệ họ hàng với nhau. Cách bố trí ấy vừa tạo sự gần gũi, thân thiện, vừa giúp các cháu có thể đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau mỗi lần nhớ nhà hay gặp vấn đề tâm lý.

Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo tuy được khánh thành, đưa vào sử dụng từ lễ khai giảng năm học 2026-2027, nhưng khu nhà nội trú được hoàn thiện sau. Cuối tháng 10, khu nhà mới được đưa vào sử dụng, đón học sinh. Những ngày đầu ở nội trú, Nguyệt Quế thường xuyên khóc vì lạ lẫm, vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Học sinh lớp 4, lớp 5, lần đầu xa gia đình vẫn thường như thế, chiều đến là khóc, như những chú chim non nháo nhác tìm tổ ấm lúc hoàng hôn. Mỗi lần ấy, khi thì các chị, lúc thì cô giáo chủ nhiệm, Nguyệt Quế được vỗ về, an ủi.

Nhà Nguyệt Quế ở ven con suối Son, cách trường chừng 17 cây số. Năm trước, cháu học lớp 3, ngày 2 lần, được ông nội đạp xe đưa đón xuống điểm lẻ Sa Ná, cách nhà hơn 2 cây số học tập cùng chừng 50 bạn nhỏ. Điểm trường đơn sơ nằm trên một con dốc, thiếu thốn đủ bề. Ở đó, cháu học được chữ nào hay chữ ấy. Còn về nhà, chẳng biết gì để học, mở sách ra rồi gấp lại ngay. Vì nhà nghèo, bố mẹ phải đi làm ăn xa, để 3 chị em Nguyệt Quế ở nhà cho ông bà nội chưa biết chữ.

Năm học này, lớp học của Nguyệt Quế có máy vi tính, có loa, màn hình tivi cỡ lớn trong căn phòng khang trang kiên cố. Mỗi giờ học trở nên hấp dẫn, thích thú hơn khi cả lớp được xem thêm hình ảnh minh họa, nghe thêm âm thanh sống động và thảo luận sôi nổi, trả lời câu hỏi của giáo viên. Buổi tối, hôm thì các cháu tham gia hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống, hôm thì lên lớp học bài, có giáo viên hướng dẫn.

Đã bớt đi vẻ nhút nhát, sợ sệt của những ngày đầu, giờ đây, Nguyệt Quế đang bắt nhịp với cuộc sống mới. Cháu tự tin giao tiếp với bạn cùng lớp cùng trường, với thầy, cô giáo và tự tin thảo luận, hăng say phát biểu xây dựng bài học. Cháu nói: “Mỗi ngày trôi qua, cháu càng thấy mái trường thật đẹp. Ở trường mới, cháu được học tập tốt hơn so với năm trước ở điểm trường lẻ, lại được Nhà nước nuôi ăn nội trú, bố mẹ cháu cũng đỡ vất vả hơn”.

Thành lập, đi vào vận hành, được thừa hưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của một ngôi trường vùng biên được ra đời sau Thông báo số 81-TB/TW, ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị đã là một niềm vui lớn lao đối với thầy và trò Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo. Tuy vậy, trong năm đầu tiên thực hiện mô hình trường mới đòi hỏi ban giám hiệu nhà trường phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị nội trú, bán trú, an toàn trường học, y tế, dinh dưỡng, tài sản và cơ sở vật chất. Đây là nhiệm vụ khó khăn, bởi chất lượng đầu vào, trình độ tiếng Việt, kỹ năng tự học của học sinh ở các khu vực dân cư không đồng đều, nhất là với học sinh ở các bản xa trung tâm xã, dẫn đến nguy cơ chênh lệch kết quả giữa các nhóm học sinh. Trong khi đó, do khoảng cách địa lý xa, sau khi tổ chức nội trú, bán trú, nhà trường vẫn phải duy trì 3 điểm lẻ, gồm: Ché Lầu, Sa Ná, Xộp Huối, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, gây khó khăn trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Xác định rõ cơ hội và thách thức, ngay từ đầu năm học 2026-2027, Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo đã triển khai ngay các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, nhanh chóng ổn định nền nếp trường lớp học, nội trú, bán trú. Trong đó, học sinh các lớp 4, 5, 6 lần đầu sống xa gia đình như Nguyệt Quế được ưu tiên giúp đỡ. Bằng tâm huyết và trách nhiệm, cán bộ, giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm lớp đã đồng hành, nắm bắt tâm lý, kịp thời chia sẻ, động viên, giúp đỡ các cháu ngay từ những ngày đầu học tập nội trú. Đồng thời định hướng các cháu hình thành và duy trì thói quen sinh hoạt, học tập, rèn luyện khoa học, hợp lý để có học lực và trí lực tốt nhất.

Thầy giáo Nguyễn Văn Dương, hiệu trưởng nhà trường bộc bạch: “Sau khi ổn định nền nếp nội trú, bán trú, nhà trường đang tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, phấn đấu tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét chất lượng giáo dục ngay từ năm học đầu tiên sau khi vận hành. Đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với từng nhóm lớp, nhóm học sinh, hoặc thành lập, duy trì các câu lạc bộ theo môn học, lĩnh vực để vừa tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, sự gần gũi, thân thiện, vừa khuyến khích, kích thích niềm đam mê học tập trong mỗi học sinh”.

Chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP, ngày 27/5/2026 của Chính phủ Toàn bộ học sinh được hỗ trợ 2,050 triệu đồng/học sinh/năm học để mua 2 bộ quần áo đồng phục và học phẩm, dụng cụ học tập. Học sinh nội trú được hỗ trợ: 1,170 triệu đồng/tháng và 15kg gạo/tháng, hưởng không quá 9 tháng/năm học; 2,050 triệu đồng/học sinh/khóa học để mua chăn, màn và đồ dùng cá nhân. Học sinh bán trú được hỗ trợ ăn trưa 450 nghìn đồng/tháng và 8kg gạo/tháng, hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Bài và ảnh: Đồng Thành