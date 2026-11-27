Như Xuân nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục sau sáp nhập

Sau sáp nhập, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Như Xuân đã từng bước ổn định tổ chức, tinh gọn đầu mối quản lý, duy trì nền nếp dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô, trò Trường Tiểu học Như Xuân trong giờ học.

Trường Tiểu học Như Xuân hiện có 42 lớp với 1.213 học sinh, được tổ chức tại điểm trường trung tâm và 2 phân hiệu Yên Lễ, Tân Bình. Để bảo đảm hoạt động dạy và học thông suốt sau sáp nhập, nhà trường chủ động xây dựng thời khóa biểu khoa học, linh hoạt giữa các phân hiệu; triển khai đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Nhờ đó, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 100%, không có học sinh bỏ học do khó khăn về khoảng cách đi lại.

Cùng với duy trì nền nếp dạy học, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục. Các phong trào thi đua tiếp tục được duy trì, tạo động lực để cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Thầy Phạm Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Như Xuân, cho biết: Sau sáp nhập, nhà trường đã chủ động rà soát, sắp xếp các hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế tại từng phân hiệu; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận các phương pháp học tập mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tại Trường THCS Như Xuân, công tác ổn định tổ chức và duy trì hoạt động giáo dục cũng được triển khai đồng bộ. Với 31 lớp, 1.124 học sinh học tại 1 điểm trường chính và 2 phân hiệu, nhà trường tập trung phát huy nguồn lực hiện có, phân công nhiệm vụ phù hợp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, bảo đảm các hoạt động dạy và học diễn ra nền nếp, không bị gián đoạn.

Theo thầy Đỗ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Như Xuân, sau sắp xếp, nhà trường đã chủ động khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức và duy trì các hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư về đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

Hiện nay, xã Như Xuân có 5 trường học, gồm 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS và 1 Trường PTDTNT THCS Như Xuân. Trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp được thực hiện theo hướng tinh gọn đầu mối nhưng vẫn bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh. Những điểm trường, phân hiệu cần thiết tiếp tục được duy trì, nhất là tại các khu vực xa trung tâm, góp phần hạn chế tình trạng học sinh phải đi lại quá xa, ảnh hưởng đến việc học tập.

Cùng với sắp xếp tổ chức, xã chú trọng rà soát, bố trí và điều tiết đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy mô trường, lớp và vị trí việc làm. Đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy cơ bản được giữ ổn định; giáo viên các môn học đặc thù như tiếng Anh, Tin học, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật được điều phối linh hoạt giữa các điểm trường nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị sau tiếp nhận được quản lý, khai thác theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế đầu tư dàn trải, bảo đảm các hoạt động giáo dục được duy trì liên tục.

Tuy nhiên, là một xã miền núi có địa bàn rộng, khoảng cách từ các phân hiệu đến điểm trường chính từ 3 đến 8km; cơ sở vật chất giữa các điểm chưa đồng bộ, một số nơi còn thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng. Việc điều phối giáo viên các môn đặc thù và quản lý hoạt động tại những điểm trường xa trung tâm cũng gặp trở ngại, nhất là trong mùa mưa lũ.

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, xã Như Xuân xác định tiếp tục rà soát, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tăng cường điều phối giáo viên giữa các phân hiệu, bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Cùng với đó, địa phương ưu tiên sửa chữa các phòng học xuống cấp, bổ sung trang thiết bị dạy học, phòng học bộ môn và các công trình phục vụ hoạt động giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo.

Một trong những nhiệm vụ được địa phương chú trọng là huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đặc biệt, việc quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở các điểm trường xa trung tâm tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Với sự chủ động trong sắp xếp tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn lực và từng bước khắc phục những khó khăn, xã Như Xuân đang nỗ lực tạo chuyển biến trong công tác giáo dục sau sáp nhập. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực cho địa phương miền núi.

Bài và ảnh: Linh Hương