Nhiều giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên

Tình trạng thiếu giáo viên kéo dài đang gây áp lực cho hoạt động dạy và học tại nhiều cơ sở giáo dục ở Thanh Hóa. Năm học 2026-2027, sau khi bố trí, sắp xếp lại đội ngũ, toàn tỉnh vẫn thiếu khoảng 7.500 giáo viên so với định mức tối đa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước thực trạng này, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bổ sung nhân lực, từng bước ổn định đội ngũ nhà giáo.

Hai nhóm học sinh ngồi quay lưng vào nhau tại lớp ghép học sinh lớp 1 và lớp 2 tại điểm Trường Tung, Phân hiệu 1, Trường PTDTBT TH&THCS Trung Lý.

Thiếu giáo viên, trường học chật vật xoay xở

Tại điểm Trường Tung, Phân hiệu 1, Trường PTDTBT TH&THCS Trung Lý, xã Trung Lý, do thiếu giáo viên, phòng học và số lượng học sinh ít, nhà trường phải tổ chức dạy ghép hai trình độ trong cùng một lớp. Giáo viên vừa phải phân chia thời gian, vừa tổ chức hoạt động học tập phù hợp với từng nhóm học sinh, ảnh hưởng đến hiệu quả truyền đạt kiến thức.

Thầy Hơ Văn Chá, giáo viên tại điểm trường, cho biết: “Dạy lớp ghép rất vất vả vì trong một buổi sáng, giáo viên phải đảm nhiệm hai trình độ khác nhau, trong khi thời lượng dành cho mỗi nhóm học sinh có hạn. Vì vậy, chất lượng dạy học khó có thể bằng các lớp học riêng biệt”.

Không chỉ ở vùng cao, tình trạng thiếu giáo viên còn diễn ra tại các trường khu vực trung tâm. Theo định mức quy định tại Thông tư số 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành hiện còn thiếu gần 28 giáo viên. Để duy trì hoạt động dạy học, nhà trường phải điều chuyển giáo viên giữa điểm trường chính và các phân hiệu, song việc bố trí nhân lực vẫn gặp nhiều khó khăn trong tổ chức chuyên môn.

Cô Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai, cho biết: “Việc điều chuyển giáo viên từ điểm chính sang các phân hiệu gây bất cập về đi lại, đồng thời giáo viên cần thời gian để thích ứng với môi trường làm việc mới. Nhà trường cũng gặp khó khăn trong phân công chuyên môn và triển khai kế hoạch giáo dục”.

Tình trạng thiếu giáo viên khiến nhiều trường phải bố trí dạy tăng tiết, tăng giờ, điều chỉnh kế hoạch chuyên môn để bảo đảm chương trình giáo dục.

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Trường Tiểu học Lê Thế Long, phường Đông Sơn buộc phải thực hiện dồn khối 2 từ 4 lớp (theo kế hoạch) thành 3 lớp.

Nhiều giải pháp bổ sung đội ngũ

Theo thống kê của ngành giáo dục, trước khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh thiếu 17.455 người làm việc so với định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có 8.285 giáo viên và 9.170 nhân viên. Sau sắp xếp, 1.541 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được bố trí, sắp xếp sang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy hoặc làm tổ trưởng chuyên môn, góp phần bổ sung nhân lực cho các nhà trường.

Tuy nhiên, với quy mô trường, lớp trong năm học 2026-2027, toàn tỉnh vẫn thiếu khoảng 7.500 giáo viên so với định mức tối đa do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Nguyên nhân chủ yếu là quy mô học sinh tăng, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các môn học và địa bàn chưa được điều tiết kịp thời. Bên cạnh đó, yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cũng làm gia tăng nhu cầu về đội ngũ giáo viên.

Để từng bước khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc điều chuyển cán bộ quản lý sang làm giáo viên sau sắp xếp, Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp bổ sung nhân lực cho các cơ sở giáo dục. Hết tháng 11/2026, tỉnh đã hoàn thành tuyển dụng khoảng 1.600 chỉ tiêu giáo viên. Cùng với đó, việc thực hiện 3.840 chỉ tiêu hợp đồng lao động làm giáo viên đang được triển khai. Tỉnh cũng đã có kế hoạch tuyển dụng thêm 1.000 chỉ tiêu biên chế dự kiến được giao trong năm.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, các giải pháp trên cùng với việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ sẽ góp phần tăng cường hơn 8.000 người cho các cơ sở giáo dục, cơ bản khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Việc bổ sung giáo viên không chỉ nhằm đáp ứng số lượng theo định mức mà còn cần gắn với yêu cầu thực tế của từng trường, từng môn học và địa bàn. Đây là yếu tố quan trọng để các cơ sở giáo dục ổn định tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Hương Quỳnh