Bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Bên cạnh mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, việc bảo đảm an ninh, an toàn (ANAT) trường học được ngành giáo dục Thanh Hóa đặt lên hàng đầu. Đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc từ phụ huynh học sinh và dư luận xã hội.

Hệ thống camera giám sát của Trường Mầm non Nguyệt Viên được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đều ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác bảo đảm an toàn trong trường học như phòng, chống ma túy, tội phạm, tai nạn thương tích, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh... Các đơn vị trường học cũng đã triển khai nghiêm túc nhiệm vụ này với nhiều cách làm đa dạng, phong phú và đạt kết quả đáng ghi nhận. Tại Trường Mầm non Nguyệt Viên, phường Nguyệt Viên, các nội dung về phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh được nhà trường đặc biệt chú trọng. Để phòng, chống trượt ngã cho học sinh, nhà trường xây dựng đường đi, sân trường bảo đảm bằng phẳng, không trơn trượt, mấp mô; bàn ghế trong phòng học vững chắc, mặt bàn nhẵn, không góc cạnh... Trong công tác bán trú, ngoài bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cho trẻ, nhà trường chú trọng và quản lý sát sao từ nguồn đầu vào thực phẩm cho đến quá trình sơ chế, chế biến bảo đảm cho trẻ có những bữa ăn đủ chất, ngon miệng và an toàn. Tại điểm trường chính cũng như các phân hiệu, nhà trường đều lắp đặt hệ thống camera giám sát khu vực hành lang lớp học, sân trường, cổng trường để kịp thời theo dõi, xử lý khi có tình huống bất thường xảy ra.

Cô giáo Lê Thị Hoàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyệt Viên cho biết: “Bảo đảm an toàn cho trẻ là việc làm hết sức quan trọng đối với bậc học mầm non, vì vậy, nhiều năm qua, nhà trường luôn chú trọng và thực hiện đồng bộ các giải pháp như tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh; thường xuyên đầu tư mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi mới, loại bỏ những đồ dùng, đồ chơi có nguy cơ mất an toàn. Trong các hoạt động giáo dục, ban giám hiệu luôn nhắc nhở đội ngũ giáo viên phải ân cần, gần gũi, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ tận tình chu đáo, thân thiện để trẻ tự tin, yêu trường, yêu lớp; tuyệt đối không dùng bất kỳ một hình thức phạt nào ảnh hưởng đến thể chất và tâm lý trẻ. Bên cạnh đó, nhà trường luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong mọi hoàn cảnh phải bảo đảm an toàn cho trẻ, nói không với bạo lực học đường. Nhờ đó, nhiều năm học qua, 100% trẻ học tập tại trường được bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần”.

Tại Trường THCS Ngọc Sơn, phường Ngọc Sơn, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn, giúp học sinh, giáo viên an tâm học tập, giảng dạy. Cô giáo Lường Thị Vượng, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Sơn cho hay: “Để bảo đảm ANAT trong trường học, nhà trường thường xuyên củng cố lực lượng bảo vệ nhằm đáp ứng yêu cầu giữ vững an ninh trật tự trong trường học. Cùng với đó, ban giám hiệu yêu cầu các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm và các lớp trực tăng cường giám sát mọi hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi, khu vực trường học. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng an ninh địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh nhằm nâng cao ý thức tự phòng, tự quản và tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm cũng như xử lý những trường hợp làm mất an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường...”.

Ghi nhận thực tế tại nhiều đơn vị trường từ bậc học mầm non đến THPT trong tỉnh cho thấy, các nhà trường đều xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp bảo đảm ANAT trường học như tuyên truyền trang bị kiến thức về phòng, chống tai nạn thương tích tới cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường; cải tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn trong trường học; tăng cường nền nếp, kỷ cương, xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học... Tuy nhiên, vấn đề ANAT trường học vẫn còn những bất cập nảy sinh, đáng chú ý là tình trạng bạo lực học đường. Tiếp đến là công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình với các ban, ngành liên quan trong quản lý, giáo dục học sinh có lúc, có nơi chưa thực sự hiệu quả. Lực lượng bảo vệ trường học hiện nay chủ yếu là nhân sự lớn tuổi không bảo đảm các yếu tố cần thiết về sức khỏe, kỹ năng để kịp thời ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự khi có tình huống bất ngờ xảy ra...

Thực tiễn này đòi hỏi mỗi nhà trường phải chủ động hơn nữa trong việc xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện học sinh. Tuy nhiên, sự nỗ lực của ngành giáo dục và các nhà trường là chưa đủ. Đây là nhiệm vụ chiến lược đòi hỏi sự chung tay tích cực, đồng bộ từ chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình và toàn xã hội.

Bài và ảnh: Phong Sắc