Trường Đại học Hồng Đức ký kết hợp tác với Trường Đại học Misamis

Chiều 27/11, Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Misamis (Cộng hòa Philippines) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác, mở rộng cơ hội phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật và giao lưu quốc tế.

Quang cảnh lễ ký kết thoả thuận hợp tác.

Theo nội dung thỏa thuận, hai trường sẽ đẩy mạnh trao đổi giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên thông qua các chương trình học tập, nghiên cứu, trải nghiệm thực tế và tham quan học tập. Trong đó, chú trọng các hình thức trao đổi trực tiếp và trực tuyến, như tổ chức lớp học chung, bài giảng quốc tế và chương trình Học tập quốc tế trực tuyến hợp tác (COIL).

Các đại biểu dự buổi lễ.

Một trong những định hướng đáng chú ý là phát triển các chương trình giáo dục đại học xuyên quốc gia, gồm chuyển đổi tín chỉ, đào tạo theo mô hình 2+2, chương trình cấp bằng đôi và các hình thức liên kết tương tự.

Hai bên cũng phối hợp triển khai chương trình thực tập quốc tế, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường học tập, làm việc đa văn hóa, tích lũy kinh nghiệm và phát triển năng lực chuyên môn.

Hiệu trưởng Trường Đại học Misamis phát biểu tại buổi lễ.

Trong nghiên cứu khoa học, hai trường thống nhất thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, nghiên cứu trực tuyến, trao đổi thông tin học thuật, ấn phẩm và tài liệu giảng dạy; phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, diễn đàn, tọa đàm, tập huấn và các bài giảng chuyên đề. Hoạt động giao lưu văn hóa, tham quan, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển tổ chức cũng là những nội dung được đưa vào chương trình phối hợp.

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ.

Trên cơ sở các lĩnh vực đã thống nhất, từng chương trình, hoạt động cụ thể sẽ được hai trường tiếp tục trao đổi, xây dựng và ký kết văn bản riêng, xác định rõ phương thức triển khai, trách nhiệm của mỗi bên và các điều kiện liên quan.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác.

Việc thiết lập quan hệ hợp tác với Trường Đại học Misamis góp phần mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của Trường Đại học Hồng Đức, tạo thêm điều kiện để nhà trường tiếp cận kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học của nước ngoài.

Đặc biệt, các chương trình trao đổi, liên kết đào tạo và thực tập quốc tế mở ra cơ hội để sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa. Qua đó, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực hội nhập của nhà trường.

Hồng Tư