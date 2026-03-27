Để học sinh cuối cấp đạt kết quả cao trong các kỳ thi

Với học sinh (HS) cuối cấp, đặc biệt là cấp THCS và THPT, đây là thời điểm “nước rút” cho cuộc “chạy đua” vượt vũ môn. Do đó, cùng với việc ổn định tâm lý cho HS, nắm chắc thông tin về các kỳ thi, các trường học trong toàn tỉnh đang nỗ lực ôn luyện, củng cố kiến thức cho HS để các em bước vào “cuộc đua” với tâm thế tự tin, đạt kết quả cao nhất.

Cô, trò Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ, phường Sầm Sơn tích cực học tập, ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Nếu có dịp đến thăm các trường có HS tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hay dự thi tốt nghiệp THPT tại thời điểm này chúng ta dễ dàng cảm nhận được không khí học tập, ôn luyện của cả thầy và trò.

Năm nay, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ (phường Sầm Sơn) có 130 HS tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, trong đó có khoảng 30 - 40% em đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn. Để hoàn thành mục tiêu 100% HS đỗ vào lớp 10 THPT công lập như những năm trước, nhà trường đã chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giảng dạy từng bộ môn bảo đảm thời gian hoàn thành chương trình theo quy định; đồng thời, triển khai việc ôn tập các môn thi ngay từ đầu năm học.

Theo cô giáo Vũ Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là kỳ thi quan trọng đối với HS cấp THCS, ngã rẽ cho tương lai của mỗi HS. Do đó, nhà trường đặc biệt quan tâm và tập trung mọi nguồn lực cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất để HS đạt kết quả tốt trong kỳ thi này. Nhà trường đã phân công những giáo viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn tận tâm, gần gũi, giúp HS phát huy năng lực, sở trường của mình để giảng dạy HS lớp 9. Thường xuyên tổ chức khảo sát chất lượng theo hình thức thi thử. Trên cơ sở kết quả khảo sát, các tổ chuyên môn điều chỉnh kế hoạch ôn luyện phù hợp với từng đối tượng HS. Cùng với đó là quan tâm làm tốt công tác phối hợp với gia đình động viên các em HS chủ động, bố trí thời gian hợp lý để học tập, ôn luyện tại nhà. Đặc biệt, trong quá trình ôn luyện, nhất là khi có sự điều chỉnh về kỳ thi hay cấu trúc đề thi, giáo viên luôn nhắc nhở và có những lưu ý đối với HS.

Cô giáo Lê Thị Oanh, giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ chia sẻ: “Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 có sự thay đổi so với năm học trước. Do đó, trong quá trình giảng dạy, ngoài truyền thụ kiến thức để HS đáp ứng yêu cầu mới, giáo viên luôn nhắc nhở và có những lưu ý để các em có kỹ năng làm bài tốt. Tôi luôn nhắc nhở các em phải đọc kỹ đề; xác định đúng trọng tâm câu hỏi để làm bài. Ví dụ như ở phần đọc hiểu, cần trả lời đúng, đủ, rõ ràng trọng tâm, không dàn trải; phần viết đoạn văn nghị luận xã hội cần xác định đúng trọng tâm đề bài, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu, xác thực, mang tính thuyết phục cao và có sự liên hệ, so sánh, rút ra nhận xét, đánh giá"...

Cùng với sự chủ động của nhà trường, các thầy, cô giáo trong xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập cho HS, với mỗi HS trước sự kỳ vọng của phụ huynh, của thầy, cô, các em cũng thể hiện quyết tâm tích cực, chủ động sắp xếp thời gian ôn luyện hợp lý, hiệu quả.

Em Trần Lê Phương Thảo, HS lớp 9A2, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ cho biết: “Dự định của em là thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn và đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Sầm Sơn. Để đạt kết quả như mong muốn, thời gian này ngoài tập trung nghe thầy, cô giảng bài trên lớp, em dành nhiều thời gian cho việc ôn tập, làm đề và ôn luyện môn thi chuyên. Tuy có nhiều áp lực nhưng em luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý, đan xen các môn học để việc học không nhàm chán”.

Đối với HS lớp 12, trước những điều chỉnh về thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường cùng với việc dạy học theo khung chương trình chính khóa, chủ động tổ chức ôn luyện cho HS, quan tâm định hướng để các em lựa chọn môn thi tự chọn phù hợp với năng lực, sở trường của mình. Theo đó, các nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể cho HS. Đặc biệt, trong giai đoạn “nước rút”, việc ôn tập diễn ra khẩn trương hơn. Cùng với giáo viên, mỗi em HS cũng chủ động lên kế hoạch, sắp xếp thời gian học tập và ôn luyện cho bản thân.

Em Lê Hữu Nghị, HS lớp 12A8, Trường THPT Lê Lợi, xã Thọ Xuân cho biết: “Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6/2026, sớm hơn nửa tháng so với năm trước. Như vậy, chúng em còn chưa đầy 3 tháng để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Hiện, em vừa tập trung ôn tập để thi tốt nghiệp THPT, vừa ôn luyện nâng cao để tham gia xét tuyển đại học. Ngoài giờ học trên lớp với các thầy, cô, em tranh thủ thời gian ở nhà dồn sức cho ôn tập để có kết quả tốt nhất”.

Thời gian cho các kỳ thi cuối cấp không còn nhiều, trong khi các nhà trường vừa phải hoàn thành kế hoạch dạy chương trình chính khóa, vừa tập trung ôn luyện cho các kỳ thi theo tinh thần Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nếu sắp xếp thời gian học tập, ôn luyện hợp lý và sau mỗi giờ học, ôn luyện, các em HS có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn thì chắc chắn việc tiếp thu kiến thức sẽ đạt hiệu quả cao và kỳ thi cũng sẽ hứa hẹn nhiều thành công.

Bài và ảnh: Lê Phong