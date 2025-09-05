Đẩy nhanh tiến độ các dự án tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh và Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường

Sáng 5/9, đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đi kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình thuộc Dự án tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Biện Thượng); Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long (giai đoạn 2).

Dự án tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh đang được đơn vị thi công tích cực triển khai các hạng mục.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục công trình thuộc Dự án tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh.

Dự án tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4336/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 1 tại Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 2 tại Nghị quyết số 379/NQ-HĐND ngày 24/3/2023; được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 4490/QĐ-UBND ngày 28/11/2023, với tổng mức đầu tư 550 tỷ 730 triệu đồng.

Trong đó, ngân sách tỉnh 270 tỷ 195 triệu đồng đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục công trình di tích, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hạ tầng tái định cư; vốn ngân sách huyện Vĩnh Lộc (cũ) là 71 tỷ 449 triệu đồng, đảm nhận một phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và 50% chi phí đầu tư hạ tầng tái định cư; vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 209 tỷ 086 triệu đồng.

Dự án khởi công tháng 4/2025. Hiện nay, nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, nhân lực triển khai thi công gói thầu số 6 gồm: thi công xây dựng hạng mục công trình Khu đón tiếp, quảng bá lễ hội, hồ nước; nhà bia; nhà hóa vàng...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long (giai đoạn 2).

Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long (giai đoạn 2) đang được đơn vị thi công triển khai các hạng mục.

Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long (giai đoạn 2) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 165/NQ-HĐND tỉnh ngày 4/4/2019 và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 15/5/2021, với tổng mức đầu tư trên 453 tỷ 207 triệu đồng.

Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh 236 tỷ 350 triệu đồng; nguồn ngân sách huyện Hà Trung (cũ) 26 tỷ 650 triệu đồng; vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 194 tỷ 580 triệu đồng đầu tư tôn tạo các hạng mục di tích, nội thất, đồ thờ, các công trình phát huy giá trị di tích và hạ tầng kỹ thuật còn lại.

Để đáp ứng tiến độ hoàn thành trong năm 2025, hiện nay, nhà thầu thi công đang tập trung máy móc, thiết bị, vật liệu, nhân lực triển khai thi công hạng mục Hào thành, đường giao thông và bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật khu miếu Triệu Tường theo kế hoạch.

Qua kiểm tra thực tế, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Phạm Nguyên Hồng đánh giá cao các đơn vị, địa phương và các nhà thầu trong triển khai thực hiện dự án; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cần tập trung khắc phục.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh thực hiện trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng theo quy định; tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận để tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án. Đồng thời, tập trung huy động kinh phí xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác để dự án được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Đồng chí đề nghị các nhà thầu tích cực phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tập trung máy móc, thiết bị, vật liệu, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình của dự án.

Nguyễn Đạt