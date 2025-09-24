Đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư ở phường Sầm Sơn

Phường Sầm Sơn đang triển khai thực hiện nhiều dự án tái định cư (TĐC) trọng điểm phục vụ phát triển hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và bố trí ổn định chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi các công trình xây dựng. Trong đó, có thể kể đến các khu dân cư như Cường Thịnh, Hồng Thắng 1 (giai đoạn 2), Vĩnh Thành, Thọ Trúc, khu dân cư phía Tây đường ven biển và các khu TĐC như Xuân Phương 3, Châu Chính, Châu Thành, Châu An... cùng với một số dự án hạ tầng giao thông như đường Bà Triệu (giai đoạn 2), nút giao Phạm Hồng Thái, đường Thanh Niên cải dịch, đường Tây Sơn...

Lãnh đạo phường Sầm Sơn và các phòng, ban kiểm tra dự án TĐC trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư xây dựng các khu TĐC đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân được bố trí nơi ở mới, hạ tầng kỹ thuật được đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển sinh kế. Trong quá trình thực hiện, nhiều khu TĐC đã được xây dựng đảm bảo theo quy hoạch, có đầy đủ các hạng mục thiết yếu như đường, điện, nước, thoát thải... Một số khu đã tiến hành bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn của phường với chính quyền địa phương, ban quản lý dự án và nhà đầu tư cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc lập hồ sơ thiết kế, tổ chức đấu thầu, giám sát thi công được thực hiện theo quy định. Nhiều đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Một số dự án như đường Bà Triệu (giai đoạn 2), đường Thanh Niên cải dịch... đã thi công đạt khối lượng lớn, tạo tiền đề để hoàn thành trong thời gian tới.

Đặc biệt, nhiều dự án có vai trò then chốt trong việc “mở đường” cho các công trình trọng điểm khác như tuyến đường ven biển, các khu đô thị, khu nghỉ dưỡng du lịch... Việc bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng chính là điều kiện tiên quyết để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị theo đúng định hướng quy hoạch chung của địa phương.

Dù đã đạt được kết quả bước đầu nhưng quá trình triển khai các dự án TĐC trên địa bàn phường vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nổi bật là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, nhất là về giá đất chưa sát thực tế hoặc mong muốn được bố trí TĐC tại chỗ. Công tác xác minh nguồn gốc sử dụng đất ở một số khu vực còn chậm, thiếu minh bạch. Ở một số nơi hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC chưa được thành lập đầy đủ, việc phân công nhiệm vụ còn chồng chéo, thiếu đầu mối chịu trách nhiệm. Thêm vào đó, biến động giá vật liệu xây dựng tiếp tục gây khó khăn cho đơn vị thi công, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra là cần những giải pháp đồng bộ, thực chất và sát với tình hình. Trước hết, việc rà soát toàn diện tiến độ các dự án là cần thiết để phân loại rõ nhóm vướng mắc từ pháp lý đất đai, hồ sơ thủ tục đến sự thiếu đồng thuận của người dân hay các yếu tố khách quan như chi phí đầu vào tăng cao. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, các cấp có thể đề ra phương án xử lý tập trung, hiệu quả, đồng thời quy trách nhiệm rõ ràng và nâng cao hiệu quả giám sát.

Song hành với đó, công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn của phường, ban quản lý dự án và chính quyền địa phương cần được siết chặt. UBND phường phải chủ động hơn trong vai trò điều phối, đặc biệt ở các khâu then chốt như xác minh hồ sơ đất đai, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tuyên truyền, vận động người dân và giám sát thi công. Không để tình trạng “trên đợi dưới, dưới đợi trên” làm đình trệ tiến độ chung. Đồng thời, cần kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện. Việc thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC với đầy đủ thành phần chuyên môn, phân công cán bộ phụ trách rõ ràng theo từng khu vực là điều kiện tiên quyết để xử lý hiệu quả các điểm nghẽn cụ thể. Cùng với đó, công tác dân vận cần đi trước một bước. Việc tổ chức đối thoại, giải thích chính sách rõ ràng, minh bạch sẽ tạo nền tảng cho sự đồng thuận.

Một nội dung không thể thiếu là bảo đảm hạ tầng đồng bộ tại các khu TĐC. Người dân chỉ yên tâm chuyển về nơi ở mới khi có đầy đủ các điều kiện sống cơ bản như giao thông, điện, nước, môi trường sạch sẽ, cùng với các chính sách hỗ trợ vay vốn, cấp sổ đỏ, tạo điều kiện xây dựng lại nhà ở. Cuối cùng, tất cả các bước triển khai phải được gắn với cơ chế giám sát trách nhiệm cụ thể. Mỗi chậm trễ, bất cập đều phải có người chịu trách nhiệm. Minh bạch thông tin, công khai tiến độ và chính sách không chỉ tạo niềm tin cho người dân mà còn là động lực để chính quyền hoàn thành mục tiêu phát triển đô thị nhanh, hiệu quả và bền vững.

Có thể nói, mỗi mét đất được giải phóng, mỗi hộ dân được TĐC ổn định là một bước tiến của phường Sầm Sơn trên con đường hiện đại hóa đô thị. Song để những bước tiến ấy bền vững, cần hơn nữa sự quyết tâm, đồng thuận và hành động cụ thể của từng cán bộ, từng cấp ngành.

Bài và ảnh: Trần Hằng