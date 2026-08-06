Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản an toàn

Ngày 6/8, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình quản lý, vận hành phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa; tập huấn, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Tại hội nghị, 350 đại biểu là cán bộ, chuyên viên UBND các phường, xã và một số sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh được giới thiệu tổng quan về phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa (nongsanantoanthanhhoa.vn); mục tiêu, yêu cầu, phạm vi quản lý, khai thác và sử dụng; hướng dẫn quy trình quản trị, phân quyền tài khoản, phê duyệt dữ liệu, quản lý sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khai thác các chức năng của phần mềm.

Hội nghị cũng cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, chế biến và phát triển thị trường; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; công tác kiểm tra, hậu kiểm và quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Đồng thời, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa phát biểu tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, minh bạch về sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, tăng cường truy xuất nguồn gốc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tâm