Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản an toàn

Thanh Tâm
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/8, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình quản lý, vận hành phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa; tập huấn, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản an toàn

Ngày 6/8, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình quản lý, vận hành phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa; tập huấn, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản an toàn

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Tại hội nghị, 350 đại biểu là cán bộ, chuyên viên UBND các phường, xã và một số sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh được giới thiệu tổng quan về phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa (nongsanantoanthanhhoa.vn); mục tiêu, yêu cầu, phạm vi quản lý, khai thác và sử dụng; hướng dẫn quy trình quản trị, phân quyền tài khoản, phê duyệt dữ liệu, quản lý sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khai thác các chức năng của phần mềm.

Hội nghị cũng cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, chế biến và phát triển thị trường; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; công tác kiểm tra, hậu kiểm và quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Đồng thời, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản an toàn

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa phát biểu tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, minh bạch về sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, tăng cường truy xuất nguồn gốc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tâm

Từ khóa:

#phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản #Chất lượng #An toàn thực phẩm #phát triển thị trường #Thanh hóa #Chế biến #Chuyển đổi số #Tiêu thụ nông sản #giải quyết thủ tục hành chính #thực phẩm an toàn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Sở Tài chính

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Sở Tài chính

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sở Tài chính phải phát huy vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, nòng cốt trong quản lý, điều hành và phân bổ nguồn lực, đổi mới tư duy, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, khẩn trương cụ thể hóa các kết luận, chỉ đạo thành kế hoạch thực...
Đoàn đại biểu HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) sang thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, chiều 5/8, tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành), Đoàn đại biểu HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tổ chức lễ dâng hoa,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh