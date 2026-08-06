Biểu dương điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 99 đại biểu đại diện cho các điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào DTTS.

Giai đoạn 2021-2026, phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào DTTS đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong phát triển kinh tế. Từ tập quán sản xuất manh mún, tự cung tự cấp, nhiều hộ đồng bào DTTS đã chuyển sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, rừng và lợi thế của từng địa phương. Tinh thần tương trợ, giúp nhau về vốn, giống, vật tư, kinh nghiệm và ngày công lao động tiếp tục được phát huy, tạo nền tảng để nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Với những bước chuyển biến quan trọng, phong trào đã đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nông thôn miền núi, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Từ phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương đồng bào DTTS tiêu biểu để bà con học tập, noi theo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận và đánh giá cao kết quả của phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”, biểu dương các cá nhân điển hình trong vận động và tổ chức thực hiện phong trào.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, các điển hình tiên tiến gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số trong sản xuất phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ về vốn, khoa học - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo điều kiện để các mô hình sản xuất phát triển bền vững.

Đề nghị các điển hình được biểu dương tại hội nghị tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các hộ gia đình khác cùng phát triển sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Tại hội nghị, 40 điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” giai đoạn 2021-2026 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 59 điển hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” giai đoạn 2021-2026 được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phan Nga