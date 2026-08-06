Thủ tướng: Bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết giữa bảo vệ hệ thống và con người

Thủ tướng nêu rõ bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa “bảo vệ hệ thống” và “bảo vệ con người”, với mục tiêu lấy sự an toàn, bình yên, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phát động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam (6/8) với thông điệp “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người". Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, đã dự lễ kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam (6/8/2024-6/8/2026) trong khuôn khổ chuỗi hoạt động do Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phối hợp với Bộ Công an tổ chức với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người.”

Cùng dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp viễn thông; các hội, hiệp hội, liên minh trong lĩnh vực an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, từ năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Đây là một quyết định quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với một lĩnh vực trọng yếu của đất nước, đồng thời là dịp để chúng ta kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy, nhân văn, lan tỏa văn hóa số an toàn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng của toàn xã hội trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trên không gian mạng.

Thủ tướng khẳng định dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự tham gia tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an ninh mạng ngày càng được nâng cao; hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện. Năng lực ứng phó, bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu của cơ quan nhà nước và không gian mạng quốc gia được tăng cường, nhất là trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Mặc dù vậy, theo Thủ tướng, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu vẫn còn những bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển của chuyển đổi số; nhận thức của cán bộ, công chức và người dân còn chưa đồng bộ; hạ tầng số, nhân lực, năng lực làm chủ công nghệ an ninh mạng còn hạn chế.

Tội phạm mạng, tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân diễn biến ngày càng phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định đây là động lực chính để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ: Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị cùng cộng đồng xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất là bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa “bảo vệ hệ thống” và “bảo vệ con người”, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Đây cũng chính là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay: “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người.”

Thứ hai, các bộ, ngành, địa phương phải thể hiện rõ vai trò kiến tạo. Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia phát huy vai trò điều phối; tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ các điểm nghẽn về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân; xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo đảm môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy. Mỗi chính sách được ban hành phải lấy sự an toàn, thuận lợi của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thứ ba, các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phải giữ vững vai trò “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia; chuyển mạnh phương thức hoạt động từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Nâng cao năng lực, chủ động nắm chắc và dự báo tình hình, phối hợp hiệp đồng, phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, giữ gìn môi trường số an toàn, văn minh, nhân văn cho nhân dân.

Thứ tư, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và tài chính phải xác định sứ mệnh đồng hành và gánh vác trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp, ngân hàng phải chủ động chuyển dịch sang kiến trúc bảo mật lấy con người làm trung tâm; tích hợp sẵn các tính năng bảo vệ, cảnh báo lừa đảo tự động hoàn toàn miễn phí cho người dùng; chủ động nghiên cứu làm chủ khoa học, công nghệ để mang lại sự đơn giản, an toàn tuyệt đối cho người dân.

Thứ năm, mỗi người dân cần tự trang bị kỹ năng số, nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng để trở thành một “lá chắn số chủ động” tham gia bảo vệ an ninh mạng. Khi một trăm triệu người dân cùng chung sức đồng lòng, chúng ta sẽ kết thành “bức tường thành số” kiên cố nhất bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng mong muốn Ngày An ninh mạng Việt Nam không chỉ là một mốc sự kiện kỷ niệm, mà phải trở thành thông điệp, cam kết hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và toàn dân về quyết tâm xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng chính thức phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với mục tiêu hành động: Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người - Vì an ninh quốc gia - Vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu và các em học sinh đã thực hiện nghi thức hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-bao-dam-an-ninh-mang-phai-gan-ket-giua-bao-ve-he-thong-va-con-nguoi-post1128441.vnp

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